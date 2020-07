El PP de San Fernando lamenta el empeño de Cavada en aprobar "unos presupuestos irreales"

El PP isleño ha lamentado que ni una sola de las alegaciones presentadas al proyecto de los presupuestos municipales tras su aprobación inicial haya sido incorporada por el gobierno municipal al texto de definitivo que irá a pleno este jueves.

Los presupuestos -ha insistido el portavoz y presidente de la formación, José Loaiza- "no tienen nada que ver con la realidad", sobre todo, a causa de las consecuencias económicas que arrastra la crisis sanitaria del Covid-19.

Del texto aprobado inicialmente apenas unos días antes de que se decretara el estado de alarma "no se ha cambiado ni una coma", lo que para el PP es totalmente contraproducente. "Estos presupuestos que ahora van a pleno para su aprobación definitiva hablan de unos ingresos que no son reales, que no se van a poder cumplir", insiste Loaiza. Es algo que el gobierno sabe de sobra pero -reitera- sigue adelante con su tramitación.

Sostiene Loaiza que el equipo de gobierno podría incluso haber presentado alegaciones al presupuesto para intentar corregir estas anomalías y enmendar los presupuestos. Sin embargo, lamenta, ha desistido y ha preferido no hacerlo. El resultado, afirma, es un presupuesto que a juicio del PP va a servir de poco dado que nada tiene que ver con la realidad económica de La Isla y del propio Ayuntamiento.