El PP lamenta que Cavada hable de "haber dejado atrás la parálisis" de San Fernando

Si la alcaldesa, Patricia Cavada, defendía en su balance político que la parálisis de San Fernando había quedado atrás en 2015, cuando los socialistas llegaron al gobierno municipal, el PP se ha dedicado hoy a enumerar los compromisos adquiridos por la regidora que siguen paralizados a pesar de haber sido anunciados "con bombo y platillo" en su momento.

Las concejalas populares María José de Alba y María del Carmen Roa han exigido su cumplimiento durante 2020 en una particular "carta a los Reyes Magos" que llega después del 6 de enero. "No es un gobierno nuevo. Cavada no acaba de empezar. Lleva ya cinco años", han recordado ambas ediles al pedir al gobierno que ponga en práctica todos esos proyectos pendientes y que "deje de vender humo" porque "lo cierto es que los isleños empezamos el año con una subida de impuestos, especialmente del IBI, que se ha incrementado un 6%".

De ahí que lo primero que los populares hayan pedido para este 2020 sea "una super rebaja de impuestos" y, además, "que se aclare que va a pasar con la Tasa Cavada (nombre que los populares dan a la tasa consorcial)".

Desde el PP se ha exigido al gobierno de Cavada "lealtad institucional" y que ponga freno a las "purgas ideológicas" que sostiene aplica con toda asociación o colectivo que no resulta afín al PSOE y sus postulados.

Reclama también al equipo de gobierno una mayor transparencia. "No contesta a la oposición", lamenta Roa, que exige también la puesta en marcha de órganos de participación real cuya constitución está aprobada. Entre ellos, cita a la comisión de accesibilidad para acabar con barreras y obstáculos. "Todavía hay dependencias municipales inaccesibles", denuncia.

En este sentido, el PP demanda al gobierno municipal de Patricia Cavada la convocatoria de un pleno sobre el estado de la ciudad con carácter anual, una propuesta -dice- que el propio PSOE planteó en 2015.

Los populares demandan también para 2020 el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas a las dependencias del antiguo colegio Nuestra Señora del Carmen, "que es un compromiso firmado por Cavada", la solución definitiva a los problemas de las salas de estudio y el traslado del Conservatorio de Música a unas nuevas instalaciones.

Son, insiste el PP, temas que llevan años pendientes y que responden a compromisos adquiridos por el PSOE en su momento. En esa lista incluyen la terminación del pabellón de la Barriada Andalucía y que se aclaren las dudas que, según los populares, rodean al último uso que han propuesto para el Parque de la Historia y el Mar, el centro de formación naval de Navantia, por las condiciones de la concesión de dominio público.

De Alba y Roa han preguntado además a la alcaldesa por ese proyecto de industrias digitales que se piensa reciclar un proyecto de 'starups' previsto en el edificio de Telefónica. "Queremos que explique la verdad de esas gestiones", advierten.

Desde el PP han recordado además que Cavada "se encontró todo preparado" por el anterior gobierno para poder afrontar las obras del Ayuntamiento, de ahí que rechacen que la regidora socialista se atribuya el logro de la obra al denunciar la parálisis de los años anteriores. "Tenemos que recordar además que Cavada hace cosas de dudosa aceptación", añade De Alba al referirse, en este sentido, a la adquisición del nuevo mobiliario para el Ayuntamiento y, especialmente, para el sillón exclusivo de la alcaldesa, que se ha presupuestado en 1.000 euros.

La edil popular ha lamentado también el tono irónico con el que la alcaldesa se refiere a que será un gobierno del PP, ahora en la Junta, el que tendrá que se encargará ahora de poner en marcha el tranvía cuando estaba en contra del proyecto. "Resulta sorprendente que diga eso cuando el PSOE ha sido incapaz de poner en marcha el tranvía durante años y ha sido el PP el que ha tenido que arreglar este desaguisado".