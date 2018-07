Negocio para todos

El recinto de La Magdalena es un punto de encuentro para muchos negocios de la zona que trabajan para sacar adelante la Feria del Carmen y de la Sal. Caseteros, feriantes, proveedores o músicos ponen su grano de arena cada año y son el mejor termómetro para medir el estado de salud de la fiesta.

Una de las nuevas incorporaciones de esta edición de la Feria ha sido la caseta de la pizzeria Montjuic, que se ha presentado como una oferta diferente y que presenta esperanzas con respecto a los beneficios que pretende obtener esta semana. El gerente del negocio, Bernardo Sánchez, comenta que "en este primer año de la Feria esperamos conseguir buenos resultados". A pesar de que cada año el número de casetas se reduzca, la pizzería ha decidido apostarpor montaR su caseta. Ya estuvieron en la Feria de la Tapa de San Fernando, donde probaron suerte y tuvieron mucho éxito: "En la Feria de la Tapa fuimos los que más vendimos y eso nos ha dado fuerzas para estar hoy aquí". A pesar de tener mucho personal en el ferial, eso sí, mantiene las puertas abiertas en su local del centro de la ciudad. La Feria se les presenta como algo muy diferente a lo que el negocio ha estado acostumbrado porque ha conllevado "una inversión mayor que cualquiera que hayamos realizado antes, pero creemos que lo vamos a recuperar". Una ocasión perfecta no solo para obtener beneficios, sino también para dar a conocer sus productos porque ofrecen una carta muy diferente al resto de casetas y eso es, para Sánchez, lo que les hace especiales. "Intentamos ofrecer un mercado nuevo y hasta ahora nos está funcionando bastante bien", explicaba hace unos días.

Alldara lleva tres años en la Feria del Carmen aunque no suele actuar en este tipo de fiestas

Las casetas de los partidos políticos son modelos de otras formas de gestión en la Feria. En el caso de los Andalucistas la llevan ellos mismos. El año pasado lo hicieron así y les dio resultado. La mayor parte de sus proveedores son negocios de la ciudad, asegura Fran Romero. Por ejemplo, muchos de los productos que se sirven como frutas y congelados llegan de parte de Vila. PSOE y PP optan por contratar a una empresa que se encargada de la explotación, de esta forma los militantes no tienen que hacer turnos y disfrutan a pleno rendimiento de la Feria. El catering del PP lo lleva Ángel Utrera que, como asegura José Loaiza, les permite "estar bien servidos y no preocuparnos de estar pendientes de la caseta. Buscamos que nuestra gente tenga un sitio de referencia, un sitio en el que estén a gusto".

Ocurre al contrario con las hermandades: casi todas -excepto Afligidos- optan por gestionar su caseta. En la mayoría de los casos compran el producto en La Isla, productos frescos, llegados directamente de la plaza o de los negocios de la barriada en la que se emplaza cada cofrafía. Ellos mismos, como ocurre con el montaje y la organización, suelen preparar los platos de comida que consumen la clientela tranquilamente después en las mesas.

Los distribuidores habituales de refrescos y bebidas alcohólicas en la ciudad amplían estos días la cantidad de género con el que comercializan. Supermercados y comercios locales, muchos de barrios, surten de huevina, carnes, verduras, aceite, patatas, chacinas, quesos, pescados, mariscos o pan a las entidades o empresas de hostelería que explotan las casetas. Uno de esos proveedores es la Panadería Fadrica, que lleva muchos años encargándose del pan de las cofradías especialmente, pero cada vez son menos las casetas que requieren sus servicios. Jordi Agabo, dueño del negocio, cuenta que "llegamos a contar hasta con doce casetas y este año estamos trabajando con cuatro". Una problemática que se hace más evidente cada año, ya que la pasada edición contaban con ocho casetas. "Este año trabajamos con la mitad de casetas y solo podemos esperar a que la situación mejore", reconoce. Y es que la Feria ha dejado de ser lo que era antes para algunos de estos negocios que esperaban la llegada de estas fiestas porque representaba un impulso económico, que ahora ya es solo un extra. "En este momento no nos soluciona nada", considera Agabo.

Esta situación que también se ha visto trasladada a las jornadas laborales en La Magdalena, que cada vez son menos duras. "Antes trabajabamos muchísimo, ahora hacemos la Feria con bastante más calma", desvela. Lo que sí que afirman desde la panadería es que cada año hay más garantías sanitarias y que los productos llegan totalmente supervisados para el consumidor. "Todos los días paran nuestro camión para comprobar nuestro producto y eso es bueno para todos", apunta.

En toda Feria que se precie no puede faltar la música, que no sólo es un hijo musical para ambientar casetas o el sonido que llega de la zona de atracciones, sino que actuaciones de academias de baile, grupos o solistas flamencos y de otros ritmos y orquestas también están presentes. Es otro negocio que tiene cabida en la Feria del Carmen. En la caseta Andalucista la orquesta se ha convertido en una de las atracciones de la noche de feria. El director de la Orquesta Alldara Show, Nachy Oliva, comenta que "habíamos venido algunos años, pero ya llevamos tres años seguidos en esta caseta y nos sentimos como en casa". No suelen actuar en este tipo de fiestas debido a que es demasiado grande para los escenarios que hay, aunque en este caso se adaptan: "No nos cuesta actuar porque somos más de los que cabemos". Frente a eso recorren España para trabajar en fiestas, como las Fallas de Valencia.

En las otras casetas de partidos, la Caseta del Pueblo y la popular, con menos superficie han optado por espectáculos más pequeños, sin renunciar a la música en directo. El PP ha tenido un gran variedad: cantantes flamencos, orquesta, animadores musicales, grupos rocieros y grupos de baile. Por la del PSOE han pasado varios artistas.

Otra forma de disfrutar de la música es acudir a las casetas de marcha, que en algún caso también ha tenido música en directo. En la mayoría estas están gestionadas por negocios de noche de la ciudad, que por unos días han contado con parte de su clientela o incluso por visitantes nuevos en la Feria.

Pero uno de los ingredientes que sin duda no puede faltar a la cita isleñas son los feriantes. Como cada año han estado presentes en La Magdalena para que pequeños y grandes disfrutaran de las atracciones, sin olvidar la tómbolas o los puestos de comida.

En definitiva, la Feria del Carmen y de la Sal es una ocasión perfecta para que los asistentes disfruten de unos días diferentes, pero también para que los negocios facturen y dar un impulso a la vida económica de la ciudad.