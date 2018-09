La Marea de Pensionistas llega a la ciudad con una coordinadora local

"No perdáis el ánimo, os veréis solos, pero hay que seguir luchando, hay que luchar, luchar. Convocaréis una asamblea y estaréis solos, pero no decaigáis en el empeño". Con megáfono en mano un miembro de la Marea de Pensionistas de Cádiz alentaba a los compañeros de San Fernando que se postularon para organizar la nueva coordinadora de este movimiento social en la ciudad, donde más allá de algunas concentraciones no se había constituido ningún grupo en firme para sumarse a las movilizaciones que los pensionistas mantienen desde hace meses en muchos rincones del país. Cinco hombre y una mujer tenía contabilizados otro integrante de la marea gaditana, pero en el transcurso de la reunión, en plena calle Real, frente a la Plaza del Rey, otra mujer alzó la mano para sumarse a la iniciativa. Aprobada su creación, los participantes deben trabajar ahora en su organización, desde el nombramiento de presidente, vicepresidente, secretario y vocales, hasta una posible legalización, en el caso, exponía un compañero de Cádiz, de que el colectivo vaya a más en La Isla.

La cita sirvió además para la recogida de firmas. Desde las diez de la mañana que habían colocado la mesa no habían parado de acercarse ciudadanos -mayores y jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades mayores de edad- para dar su apoyo a las reivindicaciones de la Marea de Pensionistas, que reclama -según explicaba José Sánchez, del colectivo de Cádiz- que la subida de las pensiones debe recogerse en la Constitución siempre con la revalorización de estas en función del IPC (Índice de Precios al Consumo) real. "Nuestro lema es Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden", apuntaba antes de indicar el siguiente paso con estas rúbricas: presentarlas en un acto en Cádiz al subdelegado del Gobierno, José Pacheco, con la idea de que se las haga llegar a la ministra de Trabajo, la socialista Magdalena Valerio. "La idea es que las pensiones deben blindarse", defiende.

La nueva coordinadora de los Pensionistas en San Fernando se encargará a partir de ahora de convocar asambleas y movilizaciones, además de sumarse a las que fije la coordinadora estatal, el movimiento andaluz y la marea provincial, aunque "las mareas son independientes", matiza Sánchez. El colectivo por tanto defenderá en la ciudad las demandas de los pensionistas españoles que piden, entre otras cuestiones, que se fije la pensión mínima en 1.080 euros, criticando que existan pensiones de 450-500 euros. Además advierten de la falta de dignidad de recortar la pensión por la muerte del cónyuge. Esto significa que con la pensión de viudedad se pasa a cobrar el 56% actualmente. No puede ser así, decía una de las presentes, "porque en esa casa lo que hay de menos es un plato de comida. Los gastos siguen". Piden el 100%.

"Estamos aquí para reclamar unas pensiones dignas, que se suban las pensiones más bajas, porque tenemos una responsabilidad hacia el resto de ciudadanos", pronunciaba una de las mujeres que atendió a la asamblea y que de hecho se sumó a la coordinadora. Durante la asamblea se escucharon muchas voces, de integrantes de la marea de Cádiz o de Jerez, que animaron a los presentes a implicarse en el trabajo arduo que espera al colectivo a partir de ahora.