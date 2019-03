López lleva a pleno una moción para no poder embargar a personas que no superen el salario mínimo

La concejala no adscrita Inmaculada López llevará al pleno de esta tarde una propuesta para "la inembargabilidad de las cuentas de aquellos ciudadanos cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional". Se trata, explica la edil, de "cumplir escrupulosamente la legalidad vigente", pues solo puede embargarse un porcentaje de la parte que exceda de ese salario, "y esto la administración no lo cumple".

No es la primera vez que López plantea esta medida en el pleno municipal: ya en septiembre de 2017 presentó una moción para crear un censo o registro de "personas insolventes" a las que no se podría embargar cuentas bancarias por parte de la administración pública. En concreto, a través de una solicitud los ciudadanos entrarían en este censo o registro, de forma que la administración antes de llevar a cabo una retención sobre una cuenta bancaria pudiera confirmar que ese vecino en cuestión no está entre esos insolventes.

La medida, detalla la concejala forma parte del programa político de Solo San Fernando, partido del que es candidata a la Alcaldía.