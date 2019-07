Loaiza lamenta que el PSOE guarde silencio ante la situación del tranvía

La alcaldesa, Patricia Cavada, no puede permanecer callada ante la situación en que se encuentra el tranvía. Es la opinión del Partido Popular (PP) de San Fernando, que critica la gestión de la Junta de Andalucía de este proyecto, pero también la actitud del gobierno municipal.

"La situación por la que atraviesa el proyecto del tren-tranvía acredita lo que hemos denunciado durante mucho tiempo, la falta de capacidad del PSOE en la Junta de Andalucía para gestionar infraestructuras de este tipo; pero, sobre todo la improvisación constante de un proyecto con retrasos constantes y que ahora es necesario reconducir para no tener que devolver el dinero a Europa", se queja el presidente local del PP, José Loaiza.

Las continúas prórrogas para seguir las obras y que no se inaugurara en la fecha prevista han originado un problema para Andalucía, cuestiona el líder popular. Pero, además, Loaiza advierte del grave perjuicio para San Fernando. De ahí que ponga en entredicho "al que fuese, entre otros cargos autonómicos, viceconsejero de Presidencia, el isleño Fernando López Gil, y a Patricia Cavada, que lleva 8 años pegada al proyecto del tranvía, 4 años como asesora de la Junta y otros tantos como alcaldesa de San Fernando". A ambos reclama el también portavoz del grupo municipal del PP que den explicaciones a los isleños. "No pueden permanecer callados como si el tranvía no fuera con ellos", insiste.