Loaiza exige explicaciones a la alcaldesa por un nuevo retraso de las pruebas del tranvía

El presidente local del PP, José Loaiza, ha pedido a la alcaldesa, Patricia Cavada, que dé explicaciones a los isleños por el nuevo retraso de las pruebas dinámicas del tranvía, "previstas a principios de este mes, de acuerdo a las últimas informaciones publicadas".

El dirigente popular recuerda que el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, anunció a mediados del pasado mes de junio incluso que las pruebas dinámicas empezarían en verano. Después, continúa, corrigió la fecha de las pruebas el 12 de agosto, retrasando el inicio "a partir de septiembre". Tras un nuevo incumplimiento, lamenta, el delegado territorial de Fomento, Federico Fernández, "despachó" el asunto el 15 de septiembre con un "las pruebas comenzarán en unas semanas". La única información desde entonces, critica, la ofreció el Ayuntamiento de Chiclana que fijó la circulación provisional entre la localidad y San Fernando a principios de noviembre.

Sin que se haya materializado en nuevas pruebas del tranvía todas estas informaciones, Loaiza lamenta esta"falta de rigor en el calendario del tranvía por parte del Gobierno socialista de Susana Díaz" porque "cada paso en falso de la administración perjudica a la ciudad".

El tranvía, cuestiona, sigue sin circular. "No se sabe cuándo se llevarán a cabo las pruebas dinámicas ni hay certeza sobre la fecha definitiva para su puesta en marcha, ni si hará el recorrido completo o no entre Chiclana y Cádiz", expone. Loaiza muestra su preocupación sobre las declaraciones de responsables de la Junta que apuntan a que se trabaja en la petición de una nueva prórroga a la UE para evitar tener que devolver la subvención europea por no circular antes de marzo de 2019.

Por todo ello, el presidente local de los populares entiende que la alcaldesa debe "dar un ejemplo de transparencia" y explicar qué está pasando. "Entre su silencio y las mentiras de Fernando López Gil primero y luego del consejero de Fomento y del delegado territorial, los isleños nos tememos lo peor después de 12 años de obras", finaliza.