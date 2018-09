Loaiza exige a Cavada que use el 24-S para remediar un "verano malo"

"No se puede dejar pasar otra oportunidad para promocionar San Fernando. Tenemos en el 24 de Septiembre una conmemoración única, que marca no solo la historia de nuestra ciudad sino de España. Contamos con muchas personas involucradas en rememorar los acontecimientos de 1810 y que, cada año, demuestran la importancia de esa fecha. Pero es necesario que el Ayuntamiento asuma el papel que le corresponde en su celebración y promoción". El presidente local del PP, José Loaiza, exige con estas palabras que el gobierno municipal "no desaproveche su última oportunidad para impedir que la temporada veraniega cierre en La Isla con cifras negativas y muy preocupantes".

La formación popular cree que la conmemoración de Las Cortes puede suponer un "paliativo a la pésima gestión realizada de los excelentes activos con que contamos en La Isla para promocionarnos turísticamente". Según los datos aportados, en el mes de agosto los establecimientos hoteleros (hoteles, hostales y pensiones) perdieron un 5% respecto al mismo mes del año pasado. "Y las previsiones para septiembre, no mejoran", advierte el dirigente del PP. La patronal del sector hotelero (Horeca) señala que La Isla caerá en 10 puntos respecto a 2017. "Es necesario frenar este retroceso que tanto daño le está haciendo a nuestra ciudad", exige. San Fernando bajó en ocupación hotelera, negocio y actividades. Frente a las críticas de la actuación del equipo de gobierno, Loaiza destaca la iniciativa privada -como La Isla Ciudad flamenca y el 250 aniversario de la hermandad del Nazareno- como generadora de "actividades de gran calidad".

El líder popular reclama al gobierno local la inmediata convocatoria de la comisión del 24 de Septiembre que integre a todas las entidades y colectivos que participan en la celebración de esta efeméride. "A dos semanas de la fiesta, el 24 de Septiembre sigue sin contar con una programación y sin promoción, critica.