Loaiza culpa a Cavada de haber conseguido "destruir las casetas de La Casería" en San Fernando

"Cavada ha conseguido lo que quería: destruir las casetas de La Casería". El presidente local del Partido Popular (PP) de San Fernando, José Loaiza, se ha acercado esta mañana a la zona donde algunas personas recogían sus últimas pertenencias, antes del derribo que está previsto que comience mañana. Los populares cuestionan que el equipo de gobierno no haya realizado los trámites para reubicar estas estructuras cerca de la playa.

El viernes, ha insistido Loaiza, el Ayuntamiento no había remitido la documentación requerida por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para conseguir la autorización para situar los nuevos módulos para los pescadores de La Casería en zona de servidumbre. En concreto, la Junta advirtió en diciembre al Ayuntamiento que los documentos presentados a finales de noviembre para la tramitación eran "insuficientes" y que era necesaria una memoria y más documentación. "No ha contestado", ha abundado, para quejarse de que el gobierno "no ha hecho su trabajo".

"Desgraciadamente estamos en un día histórico, desaparece en unas horas las casetas. La alcaldesa ha conseguido lo que quería", lamenta José Loaiza, que asegura que Cavada solicitó al Ministerio la medida y solo cuando vio la repercusión dio marcha atrás, algo a los que Costas se negó. "Ahora no puede echar la culpa a los demás. Su denuncia de ahora es de tener poca vergüenza, por su incoherencia, por que miente cuando dice que Costas no ha concedido la autorización y Costas la llama mentirosa porque no ha hecho los trámites", advierte.

Para el líder del PP este rincón podría haberse aprovechado como "reclamo turístico", con una renovación del lugar, dotando a las casetas de los servicios necesarios de agua, electricidad y saneamiento.