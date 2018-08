Isabel celebra su siglo de vida con una gran fiesta

Que alguien cumpla 100 años no es algo que ocurra todos los días. Lo sabe María Josefa, hija de Isabel Rodríguez, que decidió no dejar pasar la ocasión y ha sido la encargada de organizar una fiesta de cumpleaños para que su madre recibiera el homenaje que merecía. La residencia de mayores de Vitalia San Fernando, que cuida de esta mujer, no dudo en implicarse, y ayer acogió esta cita tan especial. Una de las salas del centro se engalanó -incluido en número 100 formado con imágenes de la vida de la homenajeada- para recibir a familiares, compañeros y trabajadores del centro asistencial, que no quisieron perderse una ocasión tan emotiva.

La fiesta comenzó cuando todos entonaron el cumpleaños feliz, un momento muy especial que quedó patente en las lágrimas de emoción que dejaron caer algunas de las compañeras de residencia de Isabel, y que reflejaron el cariño que sienten por ella. Tampoco faltaron dos elementos fundamentales para una celebración de estas características: la tarta y las velas. Unas velas que las más jóvenes de la familia se encargaron, tras varios esfuerzos, de ayudar a apagar a Isabel, que no podía con ellas.

Su hija María Josefa cuenta que "mi madre siempre ha sido una persona muy entregada. Nació en Cádiz pero a los 25 años tuvo que marcharse a trabajar a Bilbao porque aquí la situación era muy mala". Un viaje de punta a punta del país para una persona que ha vivido la mayoría de acontecimientos históricos del pasado siglo en este país. Algunos de sus familiares recordaban ayer que "al haber vivido 100 años ha sido testigo de todo lo que ha pasado en España, desde Alfonso XIII hasta la democracia, pasando por la Segunda República y la dictadura franquista".

"Tras un tiempo en Bilbao volvió a Cádiz para ayudar a cuidar a su madre que había caído enferma", detalla María Josefa sobre la agitada vida de su madre. Una circunstancia que marcó los siguientes 19 años para Isabel. Después de eso conoció a su marido, con el que tuvo dos hijos y a los que se esmeró en cuidar a lo largo de los años. Fueron muchos. Hoy, Isabel Rodríguez tiene 100 años y su familia y amigos la acompañan.