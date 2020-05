Indignación en AxSí San Fernando ante las "gloriosas propuestas" de la concejala de Empleo y Turismo

La viceportavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Maite Lebrero, ha lamentado la actitud y la ausencia de medidas importantes en materia de empleo por parte de la concejala al frente del Área Municipal de Desarrollo Turístico y Empleo, la edil de Cs Regla Moreno.

Las propuestas que hasta ahora ha puesto sobre la mesa -afirma- "son un insulto y una falta de respeto al drama que muchas familias isleñas viven en sus hogares, azotados por un desempleo que la pandemia y el confinamiento ha agravado hasta límites inéditos y que ha hecho que muchas personas estén por primera vez en situación de vulnerabilidad".

Y para argumentar estas críticas, Maite Lebrero tira también de hemeroteca para presentar una detallada cronología de las "gloriosas propuestas" en materia de empleo que ha realizado Regla Moreno desde que tomó posesión de su cargo:

19 de octubre 2019 . Todo -señala AxSí- empezaba con la concejala Moreno asegurando que la ciudad se iba a percibir pronto la gestión de Ciudadanos en el gobierno bipartito gracias a "nuevas actividades y proyectos”. "Así fue como empezó la señora Moreno empezó su particular Club de la Comedia en el que la comedia brilla por su ausencia", dice Lebrero.

30 de octubre 2019. Anuncia bonificaciones que, a partir de 2020, se aplicarán al Vivero de Empresas, precios que -afirma- "favorecerán el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas y la generación de empleo en San Fernando". "La realidad es que no hay bonificaciones y que desde el 20 de marzo de 2019 no se adjudica un despacho. De hecho, el Vivero de Empresas, en vez de empresas, está 'okupado' por la propia Moreno y por sus asesores", detalla Lebrero.

31 de octubre 2019. Desde AxSí, recuerda la viceportavoz, se presentó una moción al Pleno instando a que se buscase la fórmula adecuada para ceder el uso de los bienes localizados en el antiguo economato de la Bazán a colectivos y así favorecer su uso y mantenimiento. "Algunos de los bienes a los que nos referíamos son una máquina bordadora, software de bordado, máquina remalladora, máquina de cordoncillo, máquinas de bordar y de coser, cinco sistemas de planchado con tabla, plotter, mesa digitalizadora y software que automatiza las tareas de patronaje". Esta moción contó con el sí de Cs, "por lo que le exigimos que cumpla lo que asumió y le proponemos que se estudien fórmulas para el uso productivo de este material a aquellas personas que, de forma altruista, han estado confeccionando durante el confinamiento material tan necesario como mascarillas, gorros o batas".

6 de noviembre 2019. Moreno realiza un balance "inexplicablemente positivo" de los datos del paro del pasado mes de octubre, que cerró con 249 desempleados más, y justifica "esta falsa tendencia positiva" respecto a la del resto de los municipios del entorno "en el trabajo realizado por el Consistorio para cambiar el modelo productivo y las iniciativas que, a través de las distintas delegaciones, se ponen en marcha en San Fernando como hemos podido comprobar en Halloween y la organización de un curso de drones". "Sin duda el hecho de que justifique esa falsa tendencia positiva con las medidas puntuales de Halloween y un curso de drones es una broma de mal gusto que nos deja sin palabras", subraya Lebrero.

7 de diciembre 2019. Moreno comunica que la ciudad contará con un auxiliar administrativo y cuatro técnicos de orientación profesional para el nuevo servicio que se va a poner en marcha con la Unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta. "Lo que se le olvida decir es que, por primera vez, es la Diputación de Cádiz quien gestiona este servicio y que esto es así porque el Ayuntamiento de San Fernando no puede acceder a él al haber presentado la solicitud fuera de plazo y con una consiguiente sanción de dos años", recalca la viceportavoz de AxSí.

23 de enero de 2020. La visita de Moreno a Fitur se reduce a presentar una propuesta turística para San Fernando basada en las columnas de Hércules y su relación con el islote y el Castillo de Sancti Petri y en asistir a la presentación del 'Informe Dog Vivant' sobre Hábitos de Turismo con Perro, resaltando que la filosofía dog-friendly está en auge. "Escasos logros para en su última presencia en Fitur", indica Lebrero.

4 de marzo 2020. Moreno -recuerda Maite Lebrero- afirma que el descenso del paro en sólo tres personas registrado durante el pasado mes de febrero tiene una lectura positiva, ya que asegura que ese dato confirma la estabilidad del mercado de trabajo en San Fernando. "Sólo a ella se le ocurre sacar pecho y vender como un logro que La Isla pase de 10.993 personas desempleadas a solo 10.996", indica la viceportavoz.

2 de abril 2020. El equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos reacciona ante las devastadoras e históricas cifras de paro (12.636 desempleados, un incremento del 15% y un comercio cerrado al 90% en San Fernando) presentando una aplicación elaborada por una empresa vasca para hacer ejercicio en casa durante el confinamiento. "Una vez más, el bipartito nos sorprende y nos deja sin palabras con acciones que demuestran una absoluta falta de empatía y un desapego total con la realidad que sufren los isleños", recalca Lebrero.

6 de abril 2020. La delegada de Empleo habla de un programa de ayudas a autónomos y pymes de San Fernando afectados por la crisis del coronavirus que tendrá una dotación inicial de 200.000 euros y que podría ampliarse. El objetivo, apunta, es garantizar "que sobrevivan" las pymes y los autónomos. "Si ese es el objetivo no comprendemos por qué están esperando a que los 3.357 autónomos lleguen a la agonía para publicar las bases de estas subvenciones", afirma la viceportavoz de AxSí.

8 de abril 2020. Se anuncia la puesta en marcha del servicio 'Impulso!'. "Se trata, de un servicio de atención personalizada a autónomos y pymes por el que el Ayuntamiento ha desembolsado 9.000 euros de los isleños y que ofrece la misma atención que de forma gratuita presta el servicio 'Andalucía Emprende' de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que gestiona Ciudadanos.

13 de mayo 2020. Se informa que las dos unidades de 'Orienta' que funcionan en la ciudad, una gestionada por el propio SAE y la otra a través de Diputación, han mantenido sus servicios durante esta crisis y que han atendido durante las semanas del estado de alarma a un total de 381 personas en la ciudad. "Desconocemos cuántas de estas 381 atenciones se han materializado en incorporaciones al mundo laboral. Nos gustaría saber qué ha hecho el Ayuntamiento en esta línea ya que nos ha contado el trabajo del SAE y de la Diputación y qué acciones se van a llevar a cabo para reactivar el empleo en San Fernando", se pregunta Lebrero.

15 de mayo 2020. Se anuncia que la adaptación a la nueva normalidad la haremos a través de una gymkana turística y cultural por la histórica calle Real a la que se puede acceder desde la plataforma de una empresa de Cáceres. "Le aseguró a Moreno que una gymkana era lo que último que estábamos esperando los isleños en estos tiempos de desescalada y de incertidumbre económica. Por otro lado, nos preguntamos cuándo este gobierno contará de una vez con las empresas de San Fernando para este tipo de servicios. La generación de empleo en la ciudad también pasa por confiar en las empresas locales", subraya la viceportavoz de AxSí.

"Lo triste es que todo este cúmulo de despropósitos parece no tener fin y que el bipartito de PSOE y Ciudadanos, de la mano de su delegada de Empleo, no pierden su capacidad para decepcionarnos. Esperemos que reflexionen al respecto, porque si esto es una broma hay que decir que ya partió sin gracia y que esta actitud reiterada ya no puede justificarse en el desconocimiento o la ignorancia. Los datos hablan y no mienten y estos nos recuerdan que en La Isla hay 12.636 parados", finaliza Lebrero.