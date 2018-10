IU critica la falta de apuesta municipal por la movilidad en bicicleta

No existe en San Fernando una apuesta real por la movilidad sostenible: el uso de la bicicleta está condenado a sufrir deficiencias en infraestructura o normativa. Es la opinión de Izquierda Unidad (IU), que cuestiona además el Día de la Bicicleta, que se celebró el domingo, por no plantear la marcha en este medio de transporte por las calles comerciales de la ciudad y sobre todo porque no viene parejo a un concepto de la movilidad sostenible como forma de vida y de desarrollo social.

Ni en el mandato actual, ni en el anterior, se queja la formación que lidera Gonzalo Alías, se ha trabajado por mejora la movilidad en medio de transportes alternativas como la bicicleta. Hay falta de aparcamientos para bicis en las instalaciones y espacios públicos; también en las calles comerciales, plantea IU. Se carece de un plan de movilidad o de un reglamento de acceso a la calle Real, añade. No se olvida, además, de cuestionar el estado del carril bici y su trazado en muchos puntos que califica de "desastroso". "No hay visos de que este equipo de gobierno vaya más allá del paseo anual en bici. Este gobierno municipal, desde el principio, se ha centrado en mejorar la movilidad en coche", advierte. Se refiere a la preferencia arreglar la avenida de Constitución o Pery Junquera, "marginando el transporte en bicicleta".