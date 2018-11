IU critica que al PP por sumarse "ahora" a la liberación de la playa de Camposoto

El debate sobre la liberación de la playa de Camposoto sigue abierto. Ahora es Izquierda Unida (IU) quien cuestiona la postura del Partido Popular, de defender la recuperación del 1,3 kilómetros de costa en manos de Defensa, al recordar su posicionamiento en el mandato anterior, cuando gobernaban la ciudad.

El coordinador local de la formación, Gonzalo Alías, critica al líder del PP, José Loaiza: "¿A qué viene salir en adalid de la playa de Camposoto, señor Loaiza? Usted, votó contra la propuesta de los andalucistas, sus socios de gobierno entonces, y de Izquierda Unida". Se refiere a las propuesta que se presentaron en el pleno ordinario de marzo del 2014 para la liberación de la playa y la eliminación del campo de tiro.

"No es que no tuviera oportunidad cuando era alcalde, es que no quiso trabajar por recuperar la playa Loaiza", insiste Alías, que reconoce que su formación no compartía en fondo de la propuesta andalucistas pero sí la necesidad de recuperar terrenos municipales en manos de Defensa.

A su juicio, el RACTA-4, ubicado en el Acuartelamiento de Camposoto y queson "unas instalaciones de defensa de costa que tan sólo cuentan con recursos móviles", podrían guardarse en San Carlos. Asimismo rechaza la opción de que el Ayuntamiento costee la creación de un campo de tiro en el interior del cuartel, lo que define como "pagar chantajes a Defensa", puesto que ya cuentan con una gran galería de tiro en San Carlos, y existía un proyecto por parte del Ejército de Tierra de construir un campo de prácticas dentro de los terrenos del Acuartelamiento de Camposoto.

IU-La Isla, deja claro, seguirá trabajando por recuperar terrenos militares que beneficien al municipio, y por que el valor del Parque Natural sea un proyecto para el empleo y para la ciudad, en referencia a la ubicación del campo de tiro en pleno espacio protegido.