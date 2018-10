El IBI se mantendrá congelado en 2019 con una nueva rebaja del tipo impositivo

La subida prevista ronda el 3%, aunque la cifra todavía no es oficial. El año pasado fue de un 4%. Pero el gobierno avisa de antemano: no habrá una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI. Al igual que se ha hecho en los últimos ejercicios, la intención del ejecutivo es aplicar una rebaja del tipo impositivo que sea equivalente a dicho incremento de manera que el resultado final no se traduzca en una subida de impuestos para los ciudadanos. El IBI -reitera- se congelará de nuevo para 2019, "de la misma forma que se ha hecho durante los tres últimos ejericicios". Porque -resalta- en ningún momento del mandato se ha aplicado una subida de este impuesto que tanta repercusión tiene en el ciudadano medio y que, por otro lado, supone para el Ayuntamiento la principal fuente de ingresos.

"Loaiza aplicó al IBI una subida real del 12 por ciento"

"El gobierno local es sensible ante la situación económica y social que ha atravesado el país. Por eso, a pesar de las distintas subidas acumuladas en el valor catastral acometidas por el gobierno central en la línea de la evolución del sector inmobiliario, en San Fernando bajamos el tipo impositivo para que los vecinos de esta ciudad no lo noten en sus bolsillos y no repercuta en sus recibos", afirma el concejal de Gestión Presupuestria y Tributaria, Conrado Rodríguez, en un comunicado remitido desde el Ayuntamiento. El edil socialista ha comparado la congelación del IBI que se ha aplicará durante los cuatro años de mandato con "la subida real del 12 por ciento" que acometió el anterior equipo de gobierno, con Loaiza (PP) al frente o con lo ocurrido en otras localidades del entorno, en las que sí se ha incrementado el IBI. "Frente a ello, nosotros lo congelamos por una cuestión de sensibilidad social", apunta. Rodríguez insiste así en la gestión llevada a cabo desde el ejecutivo municipal "garantizando la sostenibilidad financiera", anotando superávit presupuestario año tras año, incrementando la inversión y rebajando sustancialmente la deuda del Ayuntamiento. "Este compromiso de congelación del IBI -añade- completa un ciclo de cuatro años de mandato en los que no sólo hemos congelado el IBI, sino que también se ha bonificado tanto por el incremento del IBI como por el del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Y en materia social, también existe una bonificación del 70 por ciento para las viviendas públicas de alquiler social". En el contexto de la revisión de las ordenanzas fiscales para 2019 que ahora se están ultimando, recuerda también el concejal del equipo de gobierno otras medidas puestas en marcha, como las exenciones de tasas de licencias por apertura para locales de menos de mil metros cuadrados y la reducción para el resto, las bonificaciones destinadas a la creación de empresas de mujeres, las destinadas a incrementar el parque de vehículos que incorporan combustibles ecológicos o la reducción también de las tasas por venta ambulante.