La Feria del Libro de San Fernando abrirá este viernes dedicada a Antonio Machado

Hasta doce expositores se abrirán el próximo viernes con el inicio de la Feria del Libro de San Fernando, que se dedica este año a Antonio Machado, coincidiendo con la conmemoración del 80 aniversario de su muerte. En estos días se desarrollarán los preparativos en la Plaza de la Iglesia, que un año más acoge este evento literario que contará este año con más de sesenta actividades entre recitales poéticos, representaciones de teatro infantil, sesiones de firmas, presentaciones de libros, animaciones, sorteos y talleres participativos.

Serán numerosos los autores que presentarán y firmarán ejemplares de su obra: Enrique Montiel de Arnáiz con El mordisco de Tyson y otros relatos; Juan G. Calderón y Las fronteras del Mundo; Carmen Butrón y su Cocina con Carmen; Jesús Cañadas y una nueva entrega de la serie Athenea y los elementos, El corazón de Atlantis; Mercedes Gil Sánchez que trae Las vacaciones que iluminaron mi vida; José Rodríguez Plocia y su Ave Ciudadano; o I. Moreno Garrido con El árbol del que prenden las chirimoyas fritas.

La novela de Flor Parodi, de José Rasero Balón; Sucedió el último domingo de octubre, de Emilio Manuel Prieto; La economía del bien común y sociedad andaluza, de José Álvarez Portillo; Te lo he dicho con el viento, de Enrique Rojas Guzmán; Al-Andalus, la historia que no nos contaron, de José Ruiz Mata; La estrella de Tartessos, de Saulo Ruiz Moreno; o el cómic Dealer: Dog Daus, de José Luis Vidal y El Flores son otros títulos y autores presentes en esta Feria del Libro isleña. No podían faltar otros autores de San Fernando, como Enrique Montiel, con La carta del cielo; o Alfonso Pavón, y su Callejuelas contra viento y marea.

La programación también incluye la presentación de un nuevo número de la revista Tertulia Río Arillo de Letras y Artes y firma de libros a cargo del autor Jesús Maeso de la Torre. El misterio de Baelo Claudia, de José Ángel Expósito; Método Neri, de Vicente González; y Melodía en la Oscuridad, de Daniel Fopiani completan el listado de obras y autores que acercarán sus últimos trabajos a los lectores isleños.

La delegada en funciones de Bibliotecas, Begoña Castro, destaca que la programación contempla también tres recitales poéticos. El primero, el viernes 7 a las 20.00 horas, está organizado por el Ateneo Sociocultural Andaluz y contará con la participación de las poetas María Sánchez, Mariana Vera y María Dolores Álvarez. El segundo de ellos, que se celebrará el lunes 10 a las 19.00 horas, lo han preparado las tertulias Río Arillo y Rayuela y estará dedicado de Antonio Machado. "El homenaje al poeta sevillano será el miércoles 12 a las 19.00 horas y estará a cargo de Paco Melero", apuntaba la edil en torno a la figura a la que se dedica este Feria del Libro.

El tercer recital poético será el que ofrecerá Enrique Rojas Guzmán –con la colaboración de Leornor Montañés, Luis M. Rodríguez Roldán y Rita Ramos– el viernes 14 a las 19.00 horas, titulado Te lo he dicho con el viento, y que organiza la Asociación Cultural Torrealta.

De nuevo, como en años anteriores, habrá actividades de fomento de la lectura para los más pequeños, y acciones paralelas como la exposición fotográfica La imagen escrita, organizada por la Asociación Cultural Torrealta, en La Alhóndiga. La Asociación de Hosteleros Asihtur participa con 190 tickets de mini tapa más bebida que se distribuirán entre los compradores de la Feria, en la que pondrán expositor la Delegación Municipal de Cultura, Diputación Provincial, Librería Bozano, Libros Milenium, Librería Paraíso, Librería Bibliópola, Editorial Cazador de Ratas, Librería Puerto Cómics, Editorial Cerbero, Manos Unidas, La Isla Oculta y Radio La Isla.