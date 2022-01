La primera Feria del Empleo de San Fernando: consejos desde la propia experiencia

¿Cómo buscar trabajo? La primera Feria del Empleo de San Fernando intenta dar respuestas a los jóvenes que buscan encontrar un hueco en alguna empresa o desarrollar su propio negocio. Por eso, además de ofrecer consejos y metodología para este proceso, también cuenta con emprendedores que cuentan su experiencia. El primero, tras la intervención de uno de los organizadores de la cita -Maralba Formación-, ha sido Javier Coronilla.

"Salgo de mi zona de confor, porque normalmente hablo de animatronic y esta vez hablo de empleo. No tengo experiencia en estos temas, pero lo enfoco contando mi vida. ¿Cómo lo he hecho yo? Para que ellos puedan copiar o anticipar los golpes. No se trata de decirles dedicaros a esto, sino que si lo van a hacer les puede pasar esto", explicaba este diseñador de animatrónica de San Fernando poco antes de iniciar su ponencia.

Coronilla pone ejemplos de situaciones vividas, tanto buenas como malas. De las cosas más importantes apuesta por no ser explosivo. "Hay una cosa que se llama márketing push y el pull. El push es ese de las operadoras de telefonía que te llaman todo el tiempo y el pull es lo contrario, lo hace Zara, por ejemplo, que no bombardea a publicidad pero atrae a la gente. Es trabajar tu imagen y marca para que te busquen", expone.

En su intervención explicó a qué se dedica, qué dificultades tiene ser autónomo, trabajar en el crecimiento empresarial, con qué te vas a chocar. "Ha salido el tema de los autónomos y los impuestos, pero el que trabaja por cuenta ajena también los paga, aunque se lo vayan quitando todos los meses de las nóminas", apunta, en referencia al debate suscitado en la anterior ponencia sobre este asunto a la hora de abordar el autoempleo como ruta para tener trabajo.

Javier Coronilla reconoce que en su caso no le ha hecho falta la estrategia de buscar el apoyo de inversores externos. "El Business Angel es algo que se utiliza mucho cuando vas a vender un producto, porque es difícil tener todo el dinero para fabricarlo, hacer el packaging, para todo el proceso. En mi caso, al ser servicios, vas escalando poco a poco y en principio no se necesita ayuda externa. El crecimiento orgánico es mucho más sencillo para quienes no tienen un respaldo económico importante", considera.

"Soy fiel defensor del autoempleo. No hay tantas empresas para contratar a gente. Hay que crear riquezas. A alguien le toca. Hay que buscar los equilibrios y soy defensor de crear tu propio camino, que te da más alegrías. No lo cambiaría por nada", cuenta. Trabajar por cuenta ajena le permitió en su momento aprender lo que no quería, la mejor enseñanza en esta situación, asegura. España necesita dar ese salto y desprenderse de un factor psicológico que condiciona: "Aquí el estrellarse, el equivocarse se penaliza. En países anglosajones es sinónimo de que te has movido, de que intentas crear algo más grande que tú. Irse a la quiebra tres veces es porque tres veces lo ha intentado aquí en España, mientras que fuera es una señal de que eres emprendedora". Por eso, uno de sus consejos es que salgan fuera y vean lo que hay para volver a casa con ese conocimiento para aprovecharlo.

Como defensor de esta línea del autoempleo se presenta en esta Feria del Empleo Ramón Marín, uno de los responsables de Maralba Formación, organizador junto a la Asociación Tamaide y la Cámara de Comercio de la cita en el centro de congresos, que expresaba en su exposición "lo bonito de desarrollar tu proyecto y ser tu propio jefe". Una satisfacción que no está exenta de transitar por un camino duro. Entre las cuestiones que manifestó a la hora de plantearse el trabajo por cuenta propia Marín descartó la necesidad de partir de una idea nueva, inventada, sino por "darle tu toque" a lo que ya está inventado. También señaló que podían iniciarse negocios de bajo presupuesto: empezar con una conexión a internet y un ordenador. Rodearse de los mejores también es importante. "No hay que tener miedo de tener a los mejores a tu lado", insistió. Otra pata esencial es la buena atención al cliente, "para que más allá de las redes sociales, funcione el boca a boca". Además del mencionado Business Angel, señaló otro recurso importante al que acudir para contar con ayuda para desarrollar tu idea: el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE).

En esta ponencia, que ofrecía junto a Rocío Sepúlveda, también se dieron tips sobre otras rutas para encontrar empleo: el empleo por cuenta ajena y las oposiciones, dos líneas exploradas por la propia Sepúlveda, que llegó a renunciar a una plaza ganada en oposiciones, y a un puesto de trabajo después de 15 años por seguir otro camino. "No di el salto al vacío, trabajaba y buscaba una salida", aclaró. Servía de ejemplo sobre algo que reiteraron en varias ocasiones: "Los empleos no tienen que ser para toda la vida", puesto que pueden servir para cumplir objetivos a corto y medio plazo. "Rebajar el nivel de exigencia. Toda la formación es válida, todos los trabajos son dignos. Lanzaros sin lastre", propuso a los presentes.

La importancia del curriculum vitae, que sea fácil de ver en un solo vistazo y por tanto reflejarse en una página, adaptado en función del puesto al que se opte, también la foto que lo acompañe; el cuidado de las redes sociales, para no perjudicarte, "las empresas nos investigan"; el uso de esas redes para buscar empleo; o la organización, como fijar un horario o seguir unas pautas para mandar o entregar estos curriculum, fueron algunos de los consejos.

En cuanto a la línea de la oposición, Rocío Sepúlveda defendió la importancia de centrarse en una oposición, fijar un horario de estudio y de descanso, ponerse pequeños objetivos, planificarse e incluso ser flexible, "si un día no puedo estudiar, no pasa nada".

La cita se inauguró con la presencia de la alcaldesa, Patricia Cavada, que felicitó a los organizadores y destacó el nivel de las ponencias previstas: Javier Coronilla ayer; Susana Ginesta, de Cadigenia, hoy a las 17.00 horas, y Diego Villalba y Alejandro Oneto, de Puterful, a las 19.00 horas; y Adrián Páez, de la Carnicería de Cádiz, mañana a las 17.00 horas y Guillermo Lebrero y María Alameda, formadores de Maralba formación, a las 19.00 horas.

La coordinadora del programa New Directions Andalucía de la Asociación Tamaide, Marian Moreno, animó a los presentes a sacar provecho a esta propuesta. Junto a las ponencias de la Feria, la entidad ofrece a los participantes que pueden beneficiarse del sistema nacional de Garantía Juvenil servicios de orientación e inserción laboral.