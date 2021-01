La FLAPA de San Fernando insiste a Educación en la necesidad de solucionar el problema del frío en las aulas

La ola de frío ha pasado pero no el invierno. Hoy, de hecho, un nuevo temporal afecta a Cádiz. Y aunque las temperaturas no llegan al extremo de ser tan bajas como las de la semana pasada, el problema que supone la necesaria ventilación de las aulas a causa de la pandemia no ha desaparecido de los colegios, ni mucho menos.

Desde la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres (FLAPA San Fernando) se ha vuelto a insistir en la necesidad de encontrar una alternativa que evite que se repitan situaciones como las vividas días atrás: alumnos en clase con chaquetones, gorros, bufandas y hasta mantas para lidiar con el frío.

La entidad, junto a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento isleño, han insistido a la Delegación Territorial de Educación para que se haga lo que sea necesario "para que se puedan solventar situaciones como las vividas por la comunidad educativa en los centros escolares" en días pasados.

Tanto la FLAMPA como el Consistorio de San Fernando –ambos van de la mano en esto, explica su presidenta, Luisa Guerrero– están en contacto con los centros educativos isleños para conocer sus necesidades. Ambos han recordado también que desde 2018 existe un plan de climatización para los colegios, pero que –a pesar de que han transcurrido dos años– aún no se ha materializado. "Si ha sido necesario siempre este plan de climatización ahora lo es todavía más, pues sumamos al frío la necesidad de ventilación de las aulas donde nuestros niños pasan a diario 5 horas", recuerda la FLAPA.

Sin embargo, las gestiones llevadas a cabo con Educación tanto por la Federación de AMPAS como por el Ayuntamiento no han dado resultado por ahora. "Nos dicen que se ha hecho un ingreso extraordinario a los centros educativos para actuar y trabajar en la lucha contra la pandemia, pero entendemos que no es suficiente", señalan al reclamar una intervención de la Junta de Andalucía al insistir en lo "preocupante" de la situación.