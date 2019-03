La FLAMPA reitera su preocupación por las escasas plazas para necesidades educativas especiales

La Federación Local de AMPAS (FLAMPA) reclamará al nuevo delegado territorial de Educación, Miguel Andreu Estaun (Cs), en la reunión que está prevista esta semana la bajada de la ratio por clase a 20 alumnos. "Ya hemos tratado este tema con la federación provincial", comenta la presidenta, Lucía Gómez, que muestra la preocupación de las asociaciones por el recorte de plazas en los colegios públicos y por la reducción de plazas para necesidades educativas especiales.

Hasta 125 plazas menos, cinco unidades, ha previsto Planificación eliminar el próximo curso, sin tener en cuenta, cuestiona además Gómez, que en tres de los casos se trata de colegios con una gran demanda. Aunque desde la Delegación Territorial de Educación se pide tranquilidad, la FLAMPA sigue insistiendo en que hay que buscar soluciones a esta drástica pérdida de plazas.

Pero además la entidad insiste en una de las principales preocupaciones: la reducción excesiva de las plazas para el alumnado con necesidades educativas especiales. "Se han ofertado solo 16 plazas, tres en la zona oeste y el resto en la este", detalla la presidenta, que recuerda que el equipo de orientación educativa ha evaluado este año a 52 niños. "No todos se matricularán con 3 años, pero tiene constancia que los padres de hasta 37 de ellos lo harán", apunta.

A esa bajada de la oferta se suma una controversia que surgió en los últimos días, al pedir a los directores de los centros "que amablemente no recogieran las solicitudes de niños con necesidades educativas especiales si no tenían plaza". Aunque ya se ha dado marcha atrás en esta idea, la FLAMPA lamenta el agravio comparativo con otras familias. "No tienen en cuenta si el niño tiene un hermano en el centro o la distancia al domicilio", se queja Lucía Gómez, que expondrá todas estas cuestiones al nuevo delegado de Educación.