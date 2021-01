La FLAMPA de San Fernando insiste en los datos de aulas confinadas

La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA) de San Fernando insiste en los datos que dio sobre la situación por el covid-19 en los centros educativos de la ciudad: hay 104 positivos de alumnos confirmados y hasta 51 aulas confinadas, frente a la información de la Delegación Territorial de Educación que ayer jueves insistía en que oficialmente solo hay dos aulas cerradas en el municipio.

Los datos de Educación son "inciertos", advierte el colectivo, que en su comunicación incluyó datos proporcionados por los distintos centros. "No llegan ni a Salud, ya que no están haciendo PCR, que no tardan 12 horas, es que tardan 12 días a quien tiene suerte de q se la hagan", se queja. Los pendientes de prueba pueden llegar a 200, apunta, a la vez que cuestiona que los casos preventivos no se incluyan en las estadísticas. Como ejemplo, la FLAMPA señala que en un único instituto se contabilizan 9 clases confinadas. La situación lleva a que los coordinadores covid no estén pudiendo ni notificar esos contactos directos que están aislados por precaución.

Fuentes de la Delegación Territorial de Educación reiteran que solo dos aulas de San Fernando están cerradas oficialmente al contar con una resolución de la Delegación Territorial de Salud por los datos epidemiológicos. El resto de casos sigue en estudio.