Educación defiende la asignación de centro para los alumnos de la Escuela San José de San Fernando

La Delegación Territorial de Educación rechaza las críticas del claustro de profesores de la Escuela San José de San Fernando por la asignación de centro a sus alumnos. La Junta defiende su gestión para recolocar a los estudiantes ante el cierre del centro el próximo curso, incluso con contactos con otros centros concertados para buscar alternativas al cierre que "no han sido viables".

"En el momento actual del proceso de escolarización no se puede hablar de que parte del alumnado de Bachillerato se ha matriculado en una opción contraria a la que cursa actualmente porque estamos en periodo de solicitud de plaza", apunta Educación en un comunicado. Era una de las quejas de los docentes que aseguraban que a algunos alumnos se les había dado plaza en otra modalidad distinta la solicitada o a la que ya cursan. "El proceso de matriculación no permite cambiar al alumnado a otra modalidad que no sea la solicitada", matizan desde la Junta.

La Administración andaluza explica que el periodo de solicitud de plaza para el alumnado de Formación Profesional Básica es en el mes de julio y que desde la Delegación Territorial se sigue trabajando para que el alumnado de la Escuela San José pueda continuar sus estudios en un centro público de la localidad que asuma este ciclo. Por eso niega las críticas del claustro de este centro sobre el futuro incierto para este grupo.

Educación detalla además los datos de la matriculación de los estudiantes de Secundaria. Así de primero de el 80% de los solicitantes ha entrado en el centro solicitado; en segundo el 100% de los solicitantes ha conseguido la plaza pedida; en tercero el 69,1% de los solicitantes ha sido recolocado en el instituto que demandó; de los de cuarto, el 63,1 % ha obtenido la plaza solicitada. El resto del alumnado ha sido admitido en otros centros en función de la disponibilidad de plazas y de la cercanía de los domicilios.

La Delegación Territorial destaca el trabajo desarrollado por servicio de Planificación y Escolarización para dar solución al alumnado. Incluso, ante el cierre de la Escuela, se ha reunido "con otros centros concertados que ofrecieron propuestas alternativas pero que al final no han sido viables". Educación recuerda que no han tenido nada que ver con el cierre del centro para el próximo curso.