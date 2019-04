El Domingo de Pasión sitúa a San Fernando en la antesala de la Semana Santa

El Teatro de las Cortes acogerá este Domingo de Pasión a las 12.00 horas el Pregón de la Semana Santa, que pronunciará el cofrade de los Afligidos Juan Carlos Muñoz Rivero, al que presentará Andrés Galán Gutiérrez.

Será la banda de música Maestro Agripino Lozano la que se encargará del acompañamiento y la marcha escogida en esta ocasión por el pregonero –que se sumará a la habitual interpretación de Amarguras– será Soleá dame la mano.

Curiosamente, el Pregón de la Semana Santa que organiza el Consejo de Hermandades celebra en esta jornjada sus 50 años de historia desde aquella primera edición que edición que corrió a cargo de Pilar Paz Pasamar, fallecida recientemente.

Será el acto central del Domingo de Pasión, pero no el único. Como es habitual, la jornada que sitúa a La Isla en las puertas de una nueva Semana Santa volverá abrir las puertas de los templos con los tradicionales besapiés y besamanos que marcan esta jornada. Prácticamente no habrá iglesia en La Isla que no se haga eco de esta costumbre cofrade: desde La Ardila hasta La Casería, la Bazán, la Pastora, el Cristo...

En la parroquia de la Pastora será la hermandad del Ecce Homo la que protagonizará la jornada con el besamanos más antiguo del Domingo de Pasión isleño, el de María Santísima de la Salud. A las 10.00 horas está prevista la función principal de la hermandad, que oficiará el párroco Luis Palomino Millán y que contará con el acompañamiento del coro carmelitano San Juan de la Cruz. A su conclusión se abrirá el besamanos, que se cerrará a las 20.00 horas y tras el acto de entrega de la II Gubia de Plata, distinción creada por la cofradía del Lunes Santo en recuerdo a Alfonso Berraquero García, que recibirá en esta ocasión la Real Congregación de la Vela y Hermandad del Prendimiento de Cádiz. Este acto está previsto a las 19.00 horas.

En la parroquia del Santo Cristo será, como siempre, la hermandad de los Afligidos la que tendrá a su titular, la imagen de María Santísima de la Amargura, expuesta en besamanos desde la finalización de la misa de las 9.30 horas, que celebrará de manera conjunta con la hermandad de la Vera Cruz y a cuya finalización se entregará también la medalla de la hermandad al pregonero de la Semana Santa, Juan Carlos Muñoz Rivero, que es hermano de la cofradia. Se trata de una medalla de diseño especial que únicamente poseen los hermanos de esta hermandad que han dado el pregón de la Semana Santa.

Cerca, en la capilla del Cristo Viejo, Vera Cruz vivirá uno de sus días clave con el besapié de su antigua imagen titular, que dará comienzo a las 10.00 horas.

En el Parque, en la parroquia de San José Artesano, será la hermandad del Prendimiento con el besamanos de María Santísima del Buen Fin, la que dará forma a este Domingo de Pasión tras la misa parroquial de las 12.00 y hasta las 20.00 horas.

Otro de los clásicos de la jornada será el besamanos de María Santísima de la Trinidad, titular de la archicofradía de Jesús de Medinaceli, en la Iglesia Mayor Parroquial. La imagen estará expuesta a la veneración de los fieles todo el día hasta las 19.00 horas.

En la antigua capilla de San José, estará en besamanos la Virgen de los Desamparados desde la terminación de la misa de las 10.30 horas y hasta las 20.00 horas.

Y en la castrense de San Francisco, como es habitual en esta jornada, estará en besapié el Santísimo Cristo de la Expiración (Silencio) coincidiendo con los cultos que esta hermandad ha venido celebrando durante toda la semana.

La iglesia del Carmen mostrará también al Santísimo Cristo Yacente de la hermandad del Santo Entierro en besapié.

Aunque la jornada del Domingo de Pasión lleva también años celebrándose en los barrios más alejados. En La Ardila, en la parroquia de San Servando y San Germán, la imagen del Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia quedará expuesta en besapiés tras la celebración de la función de la hermandad, a las 11.00 horas. El acto concluirá a las 20.45 horas con el traslado de la imagen al paso.

En La Casería, la imagen de Nuestra Señora de la Paz, titular del Perdón, estará también en besamanos desde las 12.30 hasta las 20.00 horas.

Y en la parroquia de la Sagrada Familia, en el barrio de la Bazán, compartirán la jornada del Domingo de Pasión las cofradías del Gran Poder y de las Tres Caídas con los besamanos de la Virgen del Amor y de las Angustias y del Cristo de las Tres Caídas.