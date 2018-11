Homenaje a los maestros que cambiaron la enseñanza

La alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada del concejal de Educación, Antonio Rojas, presidió ayer tarde el homenaje a la figura del docente, que se celebra desde hace tres años cada 27 de de noviembre, coincidiendo con el Día del Docente en España. El Castillo de San Romualdo ha sido el lugar escogido en esta ocasión para agradecer institucionalmente la labor que, a lo largo de sus vidas, han llevado a cabo los profesores de todos los niveles educativos de la ciudad y que han alcanzado la jubilación al finalizar el curso escolar 2017-2018.

Ha sido en esta ocasion una veintena de docentes los protagonistas de este acto de homenaje, presentado por la comunicadora Stilita Mosteiro, en el que han estado presentes representantes de distintas comunidades educativas de los centros de enseñanza de San Fernando, tanto colegios e institutos como de educación de adultos.

La alcaldesa entregó a cada uno de ellos un diploma así como un obsequio consistente en un grabado del artista isleño José Usero. Tras ello, José Manuel Sixto Nogueira, uno de los docentes homenajeados, ofreció unas palabras en nombre del profesorado que comenzó resaltando "el valor de la palabra maestro".

Respecto al grupo homenajeado, afirmó que "todos somos una generación que vivimos un tránsito generativo muy importante. Fuimos educados en una educación rígida y tuvimos que poner en marcha aquel cambio de la EGB. Hemos sido parte fundamental de un proceso histórico en la educación".

José Manuel Sixto destacó además valores de igualdad indicando que "nuestra profesión ha estado muy femeneizada, y eso ha aportado muchos valores a todo lo que hemos vivido, entre ellos la equidad, que ha hecho realidad que a todos los niños de La Isla les hemos dado la posibilidad de ser algo”.

Posteriormente, y para clausurar el acto, la alcaldesa Patricia Cavada felicitó a los docentes homenajeados, afirmando que "es un ejercicio de gratitud y de dar el valor que se merece al trabajo que han venido desempeñando durante décadas, a la noble tarea de enseñar día tras día y hacerlo acorde con los cambios, en ocasiones vertiginosos, que vive nuestra sociedad y que, indefectiblemente, han marcado los sistemas de enseñanza, las maneras de convivir con el alumnado, de relacionarse con madres, padres y tutores".

La regidora animó a los profesores a continuar su vinculación con el mundo de la educación en general y a los centros educativos en los que han ejercido su profesión en particular "en la medida de las posibilidades y aun mereciendo el justo y necesario descanso tras todos estos años de vocación de servicio hacia los demás. La sociedad no puede permitirse el lujo de no contar con las aportaciones que suponen vuestras experiencias".

Los profesores homenajeados tras su jubilación han sido Antonia López López, María del Monte Conde Ortega, Ana María Román Carrasco, José López Cuevas, Herminia Arrocha Ávila, José Manuel Gómez Sánchez, María Luisa Díez de la Torre Outón, Antonia Toro Diosdado, María Jesús Añino Domínguez, José Manuel Sixto Nogueira, Juan Luis Collar Rodríguez, Susana María Melero Leal, Ramón Luque Sánchez, María del Rosario Naranjo Rodríguez, Isabel Iglesias Muñoz, María del Carmen Guillén Sánchez, Encarnación Cruz Romero, Antonio de la Cruz Domínguez, María Orte Maturana, María Dolores Alías Gago, María Domínguez González, María José Pérez Guzmán, Catalina Rubio Bravo, Carmen Calvo Arévalo, María Inmaculada Lozano Benítez.