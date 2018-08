Desarrollo Urbano prepara un nuevo texto refundido para mejorar el Peprich

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico, el conocido Peprich, afronta un nuevo proceso para ajustarse a la realidad de la ciudad y las necesidades de los ciudadanos y de la actividad empresarial. Es una demanda que desde hace años plantea, por ejemplo, el grupo municipal de Ciudadanos, que advertía del encorsetamiento que sufren viviendas y negocios por las restricciones de esta normativa. Ahora se trabaja en un nuevo texto que suavice esas delimitaciones, aunque la propuesta que finalmente elaboren desde el Área de Desarrollo Urbano tendrá que pasar por el filtro de la Junta de Andalucía para que dé su consentimiento.

Un nuevo texto refundido. En eso se centra el trabajo de los técnicos municipales, concretamente de la Comisión Municipal de Patrimonio, que lleva meses analizando la memoria de ordenanzas para comprobar la forma de ajustarse a las necesidades de la ciudad, siempre respetando la conservación del patrimonio histórico, del que es salvaguarda precisamente el Peprich. "El casco histórico tiene unos valores como conjunto esencialmente. No es un espacio de grandes edificios, sino de pequeñas edificaciones que en conjunto tienen unas peculiaridades y unas características propias", expone la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, sobre la superficie en la que tiene incidencia este plan. Su conservación es esencial, pero llevar al límite la protección puede conllevar que la zona pierda interés tanto residencial como para la actividad comercial y empresarial lo que, advierte la edil socialista, conllevaría un problema. "Si no está en funcionamiento, se abandona y no se conserva", resume para dejar claro que el Ayuntamiento no tendría capacidad para expropiar los inmuebles abandonados porque sus propietarios no tienen los suficientes recursos para afrontar el mantenimiento.

"Desde el departamento de Licencias y Disciplina Urbanística vemos los focos del problema", añade Márquez, que reconoce la necesidad de actualizar la normativa para atender a comercios y empresas y a los vecinos; de incluir materiales y medidas tecnológicas a la hora de afrontar obras en los inmuebles, que permitan entre otras cuestiones ajustar el precio en ese mantenimiento. Por ejemplo, se plantea la posibilidad de seguir usando madera para ventanas, balcones y cierros, si el ciudadano así lo considera oportuno; pero se contemplan otros materiales con mejores prestaciones -no se hinchan con el agua-, mejor mantenimiento, de apariencia similar a la madera tanto visualmente como al tacto y más baratos. Ocurre lo mismo con materiales hasta ahora no autorizados para rótulos.

En el caso de los comercios y las trabas para los escaparates, hasta ahora el porcentaje de huecos que se podían abrir en una finca estaba agrupado: "Si había un local se quedaba con ese porcentaje entero, con lo que no se podía abrir un nuevo comercio que pudiera mostrar su producto". La idea es que la apertura de huecos se fije en función de la fachada disponible.

En las reuniones mantenidas por la Comisión Municipal de Patrimonio se han ido analizando estos detalles, llevando punto a punto para levantar actas que recogieran la dirección en la que trabajar, los problemas y las posibles soluciones. "Esas actas están sirviendo para la redacción del nuevo texto refundido, para fijar cuáles son las modificaciones", expone la responsable de Urbanismo, que detalla que en julio -cuando el tema salió durante el debate del pleno- ya se había terminado ese trabajo de actas y se había comenzado con la elaboración del documento. Eso sí, en estos meses de verano resulta complicado avanzar. Una vez esté terminado, volverán a analizarlo "para ver que nada se quede atrás". En todo este proceso la formación Ciudadanos ha ido de la mano con el gobierno municipal, aportando incluso propuestas que parten del trabajo realizado por técnicos a los que consultaron, que recogían incidencias, comenta Claudia Márquez, que apunta que han ido incorporando todas esas sugerencias.

La intención municipal es mantener una reunión -antes de iniciar el proceso para que el nuevo texto sea aceptado- con la Delegación Territorial de Cultura cuando los cambios estén listos con el objetivo de presentar la idea, dejando claro la conservación de valores patrimoniales, pero también la necesidad de dinamización de la zona para recuperar las fincas. "Debe proteger el casco histórico, pero si no se habita y tiene actividad, flaco favor le a hacemos", insiste Márquez, que defiende el consenso que hay con los técnicos municipales para afrontar las modificaciones.