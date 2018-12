Desarrollo Sostenible rechaza las críticas de CCOO al futuro contrato de limpieza

El Área Municipal de Desarrollo Sostenible se ha puesto a disposición de la comisión gestora de Comisiones Obreras (CCOO) para despejar las dudas que tenga sobre el nuevo contrato de Limpieza, al entender que su comunicado de hace unos días no se ajusta "a la realidad de los pliegos licitados".

Desarrollo Sostenible rechaza la afirmación de que el nuevo pliego "condena a los trabajadores a no poder ni tan siquiera proponer incrementos salariales en su convenio colectivo futuro". No es así, apuntan, ya que la limitación de la negociación colectiva no es objeto de la plica. También deja claro que el servicio no suma la limpieza de playa, porque ya está dentro de las labores actuales: "Siempre lo ha incluido".

El desconocimiento de la realidad isleña se muestra dentro del comunicado de Comisiones, según la nota remitida por este área municipal, al indicar que en la construcción de un segundo punto limpio se irá el incremento presupuestario del servicio. Algo erróneo, advierte Desarrollo Sostenible, porque este punto limpio ya está construido. Igualmente, frente a la advertencia del sindicato de que se incluye una cláusula que impide a la adjudicataria subir el precio en los dos primeros años, se matiza que es una imposición legal.

Desarrollo Sostenible rechaza las afirmaciones de que se deja vía libre a que la empresa pueda despedir personal y de que la nueva licitación se esté utilizando para un ERE encubierto, "con los datos que esta organización maneja". Son "unos datos que en nada se parecen a los que obran en el expediente de licitación. Podrían haber contrastado solicitando información a la sección de CCOO de San Fernando o al Ayuntamiento", finaliza.