El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la queja por el estado de la calle Almirante Cervera de San Fernando

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja formulada "por el caso omiso del gobierno municipal de Patricia Cavada realiza al grave estado de deterioro que presenta la calle Almirante Cervera", informa el Partido Popular (PP). Los populares destacan que esta institución observe la existencia de motivos suficientes "para recabar al Ayuntamiento información sobre el lamentable estado en que se encuentra esta calle y el perjuicio que, desde hace años, se le está causando a los vecinos".

La formación insiste en la "total inacción" de Cavada y su equipo de gobierno frente a un problema real, persistente y que se agrava por la "demostrada desidia municipal", que llevó a que el asunto se pusiera en manos del Defensor del Pueblo Andaluz. "Es lamentable que el PSOE ignore las constantes reclamaciones realizadas en relación a la peligrosa situación que presenta esta calle, provocada por un constante y elevado tránsito de todo tipo de vehículos, incluidos camiones de gran tonelaje", comenta. "Los socavones de esta calle son un aviso de lo que puede pasar si no se remedia urgentemente", añaden. No en vano Almirante Cervera se ubica en el barrio de la Iglesia Mayor, donde dos de sus calles ya han sufrido graves hundimientos. A pesar de conocer "perfectamente" la precariedad de la zona a través de los propios vecinos, y del PP que ha llevado la reclamación a pleno, el gobierno local no lo ha tenido en cuenta, lo que demuestra, a juicio popular, que están "cada vez mas alejado de las verdaderas necesidades de la ciudadanía".

La presencia de cuatro contenedores de basura en la intersección de la calle con Real obliga, además, a muchos vehículos a circular montándose en la acera, que está muy deteriorada y resulta un peligro para los peatones.