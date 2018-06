Para C's el mandato se caracteriza por el "inmovilismo" del gobierno

"Hay una falta de gestión total". Es la conclusión a la que llega Ciudadanos sobre los tres años de mandato, lo que a su juicio significa que el bipartito, de PSOE y el extinto PA, no ha funcionado. "Cavada debería ser valiente y gobernar el año que queda en minoría, como está haciendo su partido en Diputación. Creo que estaría mejor así, en minoría, con acuerdos puntuales con la oposición", plantea la portavoz de la formación naranja, Mayte Mas, que hace un balance muy negativo del estado de la ciudad.

La Isla, sostiene convencida Mas, no ha variado en estos años. Es, asegura, víctima del "inmovilismo" del equipo de gobierno. Eso es "una decepción" con el PSOE que se presentaba con un programa llamativo, pero al que le ha faltado, insiste, gestión. Se cae la Casa Lazaga, también la Cruz Roja, pone como ejemplos de la realidad del municipio.

Los primeros presupuestos es uno de los temas que pone sobre la mesa para criticar al gobierno de Cavada y Romero, para empezar por el incumplimiento del acuerdo con su formación. "Solo ha cumplido algunas cosas y hemos tenido que insistir en temas que eran importantes para nosotros, como el pabellón de la barriada Andalucía y la pista de Skate en Camposoto, que se han incluido en el remanente que se va invertir", expone la concejala de Ciudadanos, que cuestiona que al equipo de gobierno "le esté sobrando dinero de las inversiones porque no las hace". Y recuerda en ese sentido que sigue sin ejecutarse la remodelación de los juzgados para la Escuela de Adultos. Eso, sin embargo, no ha sido obstáculo para apoyar los segundos presupuestos del mandato, al entender que la ciudad los necesita. "No hacemos oposición por oposición, no damos un no por un no. No miramos por nuestros votos, sino por el interés de los isleños", defiende.

A pesar de ello cree que San Fernando necesita un giro de 180 grados por la falta de actuación en temas claves. El Parque Natural sigue encorsetando a la ciudad y la situación de la playa es nefasta, critica Mas al entender que no se han buscado alternativas ni se han hecho las cosas correctas. "El gobierno sigue de espaldas al mar, igual que los anteriores", pone en entredicho. El turismo no ha despegado por falta de una apuesta firme. "Ni siquiera se ha sacado provecho al aniversario de Camarón, a la marca Camarón de la que tanto han hablado", advierte.

Otro pilar del PSOE en su programa y que se ha visto mermado, según la opinión de la concejala de la formación naranja , es la cultura. Nos ha dejado sin el único museo catalogado que teníamos, el Castillo no tiene esa catalogación", pone de ejemplo.

La falta de un plan de movilidad y tráfico, los problemas de comunicación de la ciudad con el exterior y en el interior que afectan tanto al vecino como a los visitantes o la espera del tranvía, son otros de los asuntos que siguen paralizando a la ciudad

La juventud "está olvidada": desde la falta de ocio que obliga a los jóvenes a trasladarse a otras localidades hasta el problema de las salas de estudio. "Tienen un horario muy reducido y muchos optan por irse a otras ciudades como Cádiz o Chiclana", se queja.

Mas señala a los andalucistas, a los que achaca una gran culpa de la falta de gestión del gobierno. "Ya conocíamos esa falta de gestión con el PP y antes, durante años de gobierno", comenta. De ahí que proponga a la alcaldesa que termine con su pacto y gobierne en minoría en lo que queda de mandato.