Cs pide cinco cabinas para la prensa en el Estadio Iberoamericano

El grupo municipal Ciudadanos ha lamentado que los profesionales de la comunicación no puedan realizar su trabajo en unas condiciones óptimas en los eventos deportivos que se celebran en el Estadio Iberoamericano 2010 y ha anunciado que en el próximo pleno municipal presentarán una moción para exigir al Consistorio la colocación de, al menos, cinco cabinas en la parte superior de la grada principal del Iberoamericano.

El concejal de Ciudadanos, Francis Posada, ha explicado que "el estadio carece de cabinas acondicionadas para que los periodistas puedan cubrir las diferentes actividades que se celebran". Esta situación pone de manifiesto "la clara falta de interés del gobierno local para poner fin a este problema que se extiende en el tiempo".

En este sentido, Posada ha afirmado que "San Fernando no puede presumir de ser la Ciudad del Deporte y tener a los profesionales de los medios de comunicación realizando su trabajo a la intemperie" y ha calificado como "despropósito" el hecho de ver a los periodistas refugiarse en la tribuna del estadio cuando las condiciones meteorológicas no son las más adecuadas "y que el Ayuntamiento no haga nada para solucionarlo".

El concejal ha advertido que estas condiciones no cumplen con los estándares exigidos por la Real Federación de Fútbol, algo que afectaría al San Fernando Club Deportivo si finalmente consiguiera el ascenso esta temporada. Para finalizar, Posada ha exigido al Consistorio isleño que "pongan los medios necesarios, como cableado, red eléctrica y WIFI para que los periodistas trabajen en condiciones dignas".