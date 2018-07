Cortan parte de la carretera de la playa para retirar los tubos de la arena

Los trabajos para retirar el material que se ha usado para el aporte de arena en la playa de Camposoto estaban previstos para esta semana. Sin embargo, la falta de aviso previo de la empresa responsable ha generado malestar en la ciudad al producirse además en un día festivo local, por la festividad del Carmen.

A las diez de la mañana, cuando el responsable del chiringuito ubicado en la última pista ha llegado se ha encontrado con que el acceso al último tramo de la playa por carretera estaba cortado lo que le impedía llegar al establecimiento, a él pero sobre todo a los usuarios de la playa, potenciales clientes. "He renunciado a montar el del acceso 6 por la falta de conducciones y servicios y el de la última pista no he podido terminar de instalarlo hasta ayer para abrir", comenta para advertir de los problemas que ha tenido este verano y que con las tareas del hoy continúan.

"Había hecho previsión de aprovechar el día festivo de hoy y comprado provisiones y ahora resulta que no se puede llegar hasta la zona por carretera", lamenta Juan, del chiringuito Manito. La gente está enfadada con tantas molestias.

El corte del tráfico ha cogido por sorpresa también al transporte público e incluso a la Policía Local que no había sido informada previamente y que ha acudido para intentar coordinar la situación. Por el momento se desconoce cuánto durarán estas tareas para sacar los tubos a lo que hay que añadir la maquinaria usada para los trabajos de regeneración que siguen en la zona. "Me dijeron que retirarían los tubos de noche y que habría más de una veintena de camiones pero solo están usando seis, a tres tuberías por viaje. ¡Con la cantidad que hay!", critica.

Esto se suma a que parte de la playa en esta zona sigue acotada, por lo que muchos bañistas optan por no llegar hasta esta parte de la playa. "Tengo la concesión desde el día 1 de junio y apenas estoy empezando la actividad", lamenta Juan.