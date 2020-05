Coronavirus en San Fernando: La oposición ve insuficientes las medidas de apoyo a pymes y autónomos

El punto sobre la modificación de las ordenanzas fiscales referidas a la tasa de terrazas y al impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ha servido durante el pleno telemático por el coronavirus en San Fernando para que la oposición muestre sus críticas a las medidas adoptadas para apoyar a pymes y autónomos, y que en la mayoría de los casos consideran "insuficientes". El debate sobre este cuestión se ha intercalado también en otros asuntos del orden del día.

Varias son las cuestiones que los distintos puntos han puesto sobre la mesa en la sesión para apuntar formas con las que ayudar a los negocios de San Fernando. El portavoz del PP, José Loaiza, ha mencionado la tardanza en trabajar para plantear estas ayudas. Para su grupo, pero también para AxSí, Vox o Podemos es escasa la partida de 250.000 euros que se ha previsto para el programa de subvenciones para pymes y autónomos, del que se ha lamentado que siga sin publicarse la convocatoria. "En el alquiler del local de un mes se le va a ir a muchos", ha puesto de ejemplo el líder popular.

El objetivo ha insistido es que se pierda el menor empleo posible. "En La Isla hay casi 800 ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo)", ha asegurado la portavoz de Podemos, Ana Rojas, que defiende la necesidad de sostener la economía local y por tanto de aumentar la partida de subvenciones para pymes y autónomos. En ese sentido considera que la incidencia de la bonificación del 95% del ICIO es insuficiente en el montante que puede llegar a gastarse los establecimientos para adaptarse a las normativas de seguridad sanitaria y por eso propuso que se negocio con el Colegio Oficial de Arquitectos los costes de los informes técnicos que serán necesarios para estar obras.

El portavoz de Vox, Carlos Zambrano, ha demandado por su parte que se baje la presión fiscal en todos los conceptos que se puedan. El líder andalucista ha abogado por que se retrase aún más los plazos de cobro del IBI o del impuesto sobre vehículo de tracción mecánica.

Frente a eso el concejal de Desarrollo Económico y Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, ha dejado claro que no se puede atrasar más el pago de impuestos. "No vamos a decir que se acumule todo en diciembre", ha señalado sobre el calendario fiscal. De hecho, ha defendido que "los tributos son necesarios y quienes capacidad de pago deben pagarlos para poder ayudar a las familias y sectores que no pueden". Es un equilibrio, ha abundado.

Las medidas planteadas por el gobierno responden a la intención de apoyar la recuperación de la actividad. En el caso de la hostelería, ha expuesto Rodríguez, se elimina el pago de la tasa de terrazas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Además se está procediendo a la devolución de parte del estos meses en los que paralizó la actividad y no han ocupado el espacio público. Eso no es suficiente, advierten, los grupos municipales que piden más ambición al gobierno local, que piden una bonificación del 95% de la tasa de terrazas, o su eliminación. "Lo que se elimina ahora son 38.000 euros para las arcas municipales", ha indicado Fran Romero para incidir en que debería haber ido más allá.

El alcantarillado, la cuota fija del agua o la basura, servicios de los que no se han beneficiado en estas semanas, son otras demandas que se ponen la mesa sobre su modificación para ayudar a los negocios. En el caso de las obras para adaptar los establecimientos se demanda la bonificación de la tasa de licencia urbanística. "Traemos las cuestiones perentorias, pero hemos hablado ya de otras modificaciones de ordenanzas fiscales que se estudian para desarrollar las próximas semanas", ha concluido el responsable municipal.