Coronavirus en San Fernando: Lo que no puedes hacer cuando sales con mascarilla a la calle

Ya sean artesanales o quirúrgicas, las mascarillas hay que utilizarlas correctamente cuando uno sale de casa. Aunque muchos, ya sea por desconocimiento o porque no le dan la debida importancia, no lo hacen. Lo dicen los propios profesionales sanitarios.

Ante el incremento de gente en la calle que se viene notando desde el pasado domingo, cuando empezaron las salidas de menores, y ante las medidas de la esperada desescalada, que implicarán también una mayor afluencia de personas en la vía pública, una enfermera de la UVI móvil de San Fernando, Manuela Mayo, ha lanzado un vídeo por las redes sociales con unos consejos básicos para hacer un correcto uso de la mascarilla. "Todos tenemos que hacerlo bien", dice al apelar a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos al salir a la calle "por una desescalada sin vuelta atrás".

No tocarse la mascarilla una vez que se sale, no llevarla por debajo de la nariz para que no se empañen las gafas y, desde luego, no andar quitándosela y poniéndosela son pautas que parecen de lo más lógico. ¿Pero lo hacemos?