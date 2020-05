Coronavirus en San Fernando: El comercio no quiere rebajas

El número de comercios que ha vuelto a abrir sus puertas en San Fernando ha aumentado progresivamente a lo largo de la desescalada, aunque sigue habiendo dudas, recelos e incertidumbre ante el nuevo escenario que ha propiciado la crisis sanitaria del coronavirus y sus devastadoras consecuencias económicas.

Todavía quedan algunos locales por reabrir y, desde luego, muy pocos son los que tras una semana en la Fase 1 se han decantado por colgar el cartel de rebajas siguiendo las nuevas indicaciones del Gobierno, que permite a los establecimientos desde este lunes realizar "acciones comerciales o de promoción".

Desde la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) se ha recordado la postura que mantenía desde el inicio del estado de alarma, cuando al valorar los efectos de la crisis puso sobre la mesa dos propuestas: que se suspendieran las rebajas de este año y que, de cara al próximo año, se volvieran a regular las campañas para no perjudicar al pequeño comercio dada la precaria situación a la que se habían visto relegados.

Al crecimiento de la venta on line, la competencia de los centros comerciales y de las grandes marcas, se ha sumado ahora el durísimo impacto que ha causado el Covid-19 en el sector. De ahí, en medio de esta tormenta perfecta, la propuesta que habían lanzado ya que los pequeños -argumenta Manuel Luna Verdugo, presidente de Acosafe y de Fedeco (la Federación de Comerciantes de la Provincia)- no pueden igualar sin pérdidas los márgenes con los que trabaja la venta on line o las grandes superficies.

"Estamos en contra de estas rebajas y nos gustaría que no se hubiesen producido esto", afirma. Ahora, sin embargo, reconoce que el sector se ve obligado a subirse al tren. No obstante, pocos establecimientos son los que en La Isla se han decantado por estos descuentos cuando todavía están adaptándose a esa 'nueva normalidad' y esforzándose en garantizar la seguridad y las medidas de prevención e higiene en sus locales.