Coronavirus en San Fernando: El PP insta al gobierno municipal a que convoque el pleno de abril la próxima semana

"Cavada no convoca al Pleno municipal porque no quiere, y con ello está conculcando la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBL) y el propio Reglamento de Organización del Ayuntamiento. Las sesiones plenarias tienen que seguir realizándose presencialmente y, si no se estima oportuno, a través de medios telemáticos, como hacen el resto de ciudades, comunidades autónomas y el propio Estado”, afirma el Partido Popular (PP) de San Fernando, que defiende que las sesiones se desarrollen durante el estado de alarma del coronavirus Covid-19. La formación ha registrado hoy un ruego para que el pleno de abril se celebre la próxima semana en segunda convocatoria.

Los populares recuerdan que el 31 de marzo el Gobierno central aprobó un decreto-ley para permitir que los ayuntamientos convocasen y celebrasen plenos de forma telemática por la crisis del coronavirus, con el fin de "garantizar su funcionamiento democrático" y que pudiesen, así, adoptar acuerdos por medios electrónicos.

"Por tanto, los plenos municipales hay que celebrarlos, bien presencialmente o de manera telemática", insiste el PP, que reclama que el pleno que debía haberse convocado para hoy, último jueves de mes, se desarrolle en segunda convocatoria la próxima semana.