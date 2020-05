Coronavirus en San Fernando: El PP pide la ampliación del periodo voluntario de pago de impuestos

El Partido Popular (PP) de San Fernando considera necesario que se amplíe el periodo voluntario para el pago de los tributos locales hasta el 30 de noviembre de 2020. La medida beneficiaría a las personas afectadas por un ERTE, en situación de desempleo, y autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis del coronavirus Covid-19. Ahora mismo el plazo de pago está prolongado hasta agosto en algunos casos.

El presidente y portavoz de los populares de San Fernando, José Loaiza, pide a la alcaldesa, Patricia Cavada, que solicite al Servicio Provincial de Recaudación esta prolongación del periodo, que por otro lado no afectaría al Plan de Tesorería acordado entre este Ayuntamiento y dicho servicio de recaudación de la Diputación Provincial.

El líder del PP justicia esta petición en el hecho de que en San Fernando "la paralización de las actividades ha provocado que pequeñas empresas hayan tenido que acogerse a un ERTE, muchos ciudadanos han pasado a desempleo o bien otras no tienen ningún tipo de recurso debido a que su actividad no se puso en marcha por el inicio del estado de alarma. Incluso a día de hoy, muchos de los trabajadores que están acogidos a un ERTE no han cobrado del Estado la prestación".

Loaiza defiende que la colaboración de la Diputación Provincial con los ayuntamientos es más necesaria que nunca pues "son las administraciones locales las más cercanas a la ciudadanía y a la que recurren para la solución de sus problemas".