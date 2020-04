Coronavirus en San Fernando: El PP critica que el Ayuntamiento no utilice todos los medios a su alcance

El presidente local y portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Fernando, José Loaiza, quiere que el gobierno de Patricia Cavada "diga si se ha activado el Plan de Emergencia Municipal (PEM) o, en caso de que no se aya puesto en marcha, los motivos que alega el ejecutivo para haber adoptado esa decisión unilateralmente".

El PEM, recuerda el PP isleño, es el mecanismo para la prevención y actuación ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades y los organismos llamados a intervenir y establece el sistema de coordinación de los recursos y medios, tanto públicos como privados.

"El Ayuntamiento de San Fernando, ante la actual situación de emergencia que vive la población, se ha limitado a crea un comité de seguimiento y valoración de la crisis generada por la evolución del coronavirus COVID-19", según esta formación política.

De dicho órgano, según se recoge de la información transmitida tras su primera reunión celebrada el 14 de marzo, "forman parte de este comité la alcaldesa y los ediles de las áreas de Presidencia y Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Sostenible, los responsables técnicos de esos departamentos, así como el jefe de la Policía Local y el jefe de Protección Civil; que estarán apoyados en su labor por un equipo formado por personal técnico, jurídico y administrativo".

José Loaiza afirma desconocer si el Plan de Emergencia Municipal ha sido activado, "aunque mucho nos tememos que no". De confirmarse esta sospencha, indica el dirigente popular, "sería una gran equivocación que comete el ejecutivo de PSOE y Ciudadanos ya que el PEM es una herramienta que se crea para situaciones como las que estamos y que buscan la mayor efectividad de las medidas que se adopten en base a la coordinación de fuerzas, entre estas, Bomberos, Policía Nacional y Servicio Andaluz de Salud".

Para el PP, un claro ejemplo de que el Ayuntamiento "no está poniendo en funcionamiento la totalidad de sus medios" es que continúa sin activarse el Servicio de Protección Civil.

"Hace dos semanas preguntamos los motivos por los que este gobierno no contaba con el medio centenar de voluntarios de Protección Civil pese a necesitarse sus servicios. No nos han contestado, en una muestra más de la desinformación a la que somete el ejecutivo que encabeza Patricia Cavada no solo a la población, sino a toda la ciudadanía. En toda esta crisis, la información, la transparencia y la participación se encuentra totalmente ausente, algo que en democracia, y más en unas circunstancias tan excepcionales, no es tolerable", dice Loaiza.

Actualmente, recuerdan los populares, están activadas 297 agrupaciones de voluntariado de las 321 que existen en Andalucía. Desde que se decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo y se activara el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PETAnd), un total de 243 municipios han activados sus planes de emergencia municipal, entre los que, presumiblemente, no se encuentra San Fernando.