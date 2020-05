Coronavirus en San Fernando: IU pide un consejo asesor "real" que escuche a los sectores económicos y sociales

Izquierda Unida (IU) propone la constitución de un consejo asesor nuevo y "real" en el que se escuche a los sectores económicos, las entidades sociales y a la sociedad de San Fernando. "Toca escuchar a la calle y debatir soluciones, son momentos para la humildad, alcaldesa”, defiende Gonzalo Alías, coordinador local de la formación, sobre las medidas a tomar para reconstruir la ciudad ante las consecuencias del coronavirus.

IU considera "insuficiente" la comisión para la reconstrucción que plantea el gobierno municipal por ser otro elemento "político", un "mini pleno", frente a la necesidad de recoger propuestas proveniente de la experiencia ciudadana y colectiva sobre economía local, restauración, hostelería, industria, comercio o turismo.

Lo formarían personas de reconocida trayectoria y experiencia en diferentes sectores clave, "con un método que se aleje de las tradicionales reuniones de folios en blanco para apuntar lo que dice el equipo de gobierno", apunta Alías. "Esta vez debe ser el equipo de gobierno quien debe escuchar", insiste.

Ayuda mutua, colectivos vecinales, Acosafe, Ashitur, la Academia San Romualdo, los polígonos industriales, el Consejo Local de Hermandades o Cáritas son asociaciones, colectivos y entidades que pueden ofrecer una perspectiva importante para la recuperación de la ciudad. "Estamos en un momento que necesitamos propuestas viables, no virtuales, ni cartas a los reyes magos", sentencia Alías. La formación pide, además, a la oposición que esté a la altura del momento con propuestas claras y no solo con cronogramas políticos "que no ayudan a solucionar nuestras urgencias. No es el momento de carreras políticas sino de salvar nuestra ciudad".

Alías reclama a la alcaldesa informes para saber la situación real de la ciudad en lo social y lo económico. También estima necesario que el gobierno modifique las competencias y sus objetivos y que el PSOE " revise si es oportuno mantener el pacto con sus socios, porque los objetivos que lo justificaban han cambiado sensiblemente".