Coronavirus en San Fernando: IU propone que las ayudas a pymes y autónomos aumenten a un millón

Izquierda Unida (IU) propone al equipo de gobierno elevar la ayuda a autónomos y pymes de la hostelería, el comercio, la cultura y la venta ambulante a un millón de euros. Las subvenciones anunciadas por el Ayuntamiento, a las que está dando forma con la aportación de los colectivos empresariales, tienen una partida inicial y ampliable de 200.000 euros.

La formación de izquierda defiende que, además de las ayudas de los gobiernos central y autonómico, el Ayuntamiento tiene que implicarse para asegurar la economía local, "para que se levante lo antes posible". Por eso entre otras medidas planea ayudas de 500 euros para negocios que hayan tenido que cerrar y que mantendrán, tras el levantamiento del estado de alarma, la actividad económica. Su propuesta incluye una aportación de 300 euros para aquellos negocios que han seguido abiertos pero hayan sufrido pérdidas por debajo del 50%.

"Entendemos que la oficina abierta por el gobierno local debe de trabajar de forma ágil y de ejecución rápida, entendiendo la urgencia por amortiguar la falta de liquidez de los comercios y demás negocios de La Isla", asegura Gonzalo Alías, coordinador local de IU.

Las ayudas, expone, estarían en el marco de una convocatoria bien definida en los presupuestos municipales, y por tanto dirigidas a negocios con domicilio fiscal en La Isla, con una actividad de al menos seis meses de apertura anterior a la crisis, dirigida a sectores concretos del comercio, hostelería, cultura y venta ambulante.

Alías considera necesario que el gobierno local tenga capacidad de mantener en estado de vigilancia la situación económica de la ciudad por si fuera necesario no solo aumentar la inversión en ayudas sino de endeudamiento. "No solo se puede utilizar el 20% del superávit, sino también el propio remanente de tesorería", apunta. "No podemos abandonar a nadie", afirma.

Estas y otras medidas deben pasar, a juicio de IU, por el pleno municipal. "Nos preocupan los indicadores sociales y nos tenemos que adelantar", deja claro.