Coronavirus en San Fernando: Comerciante que lucha contra la crisis y los bulos

El positivo por coronavirus Covid-19 de un empleado ha llevado a Carnicería y Charcutería Torrecilla a cerrar el establecimiento de la calle Colón en San Fernando como medida de precaución. "He actuado por el bien de los trabajadores y de la clientela", comenta Pepe Torrecilla, que muestra su malestar por los bulos y informaciones incorrectas que se han extendido por la redes sociales.

"He recibido hasta cuatro llamadas preguntando si traspasaba el negocio, porque está rulando por ahí que lo cierro por estar en la ruina", explica este empresario, que deja claro que no es cierto. A eso se unen los audios "malintencionados" de personas que hablan de que la Policía Local acudió a cerrarles el local. "Nos pusimos en contacto con la Policía Local para saber el protocolo y no tenían respuesta", explica. Tampoco está afectada la tienda de la calle Campomanes, que sigue atendiendo con normalidad a los clientes habituales, mientras luchan contra la crisis del coronavirus.

Ni la Policía Local, ni la Junta de Andalucía, a la que también consultaron, les comunicó la necesidad de cerrar el establecimiento. "Después de muchas llamadas hablé con una epidemióloga que tras contestarle unas preguntas me dijo que podíamos seguir la actividad", cuenta Torrecilla. Sin embargo, con un empleado diabético y él mismo con problemas de salud desechó esta opción. Tras comunicar con la empresa de riesgos laborales y explicarle que pidieran la baja, la opción era abrir con otros empleados. "Decidí que no", aclara.

Desde la semana pasada, el empleado contagiado de coronavirus había mostrado malestar sin que los síntomas se correspondieran con la enfermedad, según los contactos iniciales con un médico. Puesto que estaba en casa por precaución, su mejora hace que finalmente el martes dedica volver al trabajo, "pero tenía mala cara y le dije que era mejor que fuera al médico de familia. Este lo deriva al hospital y las pruebas confirman que tiene el coronavirus", detalla.

Es entonces cuando hace todas las consultas y opta por cerrar el establecimiento de la calle Colón, además ha desinfectado, informando a la clientela a través de varias notificaciones en la fachada. "Es sorprendente ver cómo algunas personas hacen audios con el tema, pero encima se equivocan y mencionan el nombre de otro establecimiento parecido, al que por tanto perjudican. O dicen que todas nuestra tiendas están afectadas. O hablan de que su prima que trabaja aquí les ha dicho que si se ha comprado algo que se tire todo", se expresa indignado Pepe Torrecilla, que apunta que no tiene entre sus empleados a ninguna mujer.

Frente a eso ha recibido multitud de llamadas y mensajes de apoyo de conocidos o clientes, que le agradecen la responsabilidad mostrada con su decisión, que esperan que todos se encuentren bien de salud y que le animan a regresar a la actividad tras la cuarentena.