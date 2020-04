Coronavirus en San Fernando: AxSí duda del pacto propuesto por Cavada y recuerda que la oposición ha sido ninguneada

También AxSí San Fernando ha puesto en tela de juicio la oferta lanzada ayer por la alcaldesa, Patricia Cavada, para alcanzar un pacto local entre todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento para afrontar la reconstrucción una vez que se levante el estado de alarma decretado por el Gobierno de España.

Las dudas del portavoz del grupo, Fran Romero, se sustentan en el ninguneo al que el equipo de gobierno ha sometido a la oposición desde los primeros días del confinamiento y en la falta de participación que ha acompañado la gestión de la crisis del coronavirus a escala local.

"Es tiempo de propuestas, más que de protestas. Y esa ha sido nuestra actitud", asegura el edil andalucista al enumerar las propuestas que ha lanzado en estas últimas semanas: medidas fiscales y presupuestarias, ayudas sociales para las familias vulnerables, autónmos y pymes, vivienda, brecha digital... "Siempre hemos estado movidos por aportar y mejorar, queremos que los responsables de los gobiernos de todas las administraciones acierten en sus decisiones porque de ese acierto depende el bienestar presente y futuro de todos nosotros: la salud de nuestros padres y abuelos, la protección de los más necesitados, la creación de empleo, el apoyo a los autónomos... Sobre ellos han ido nuestras propuestas, sobre las personas, porque es momento de colocar a las personas en el centro de la política", ha afirmado el portavoz de AxSí al reclamar "una política con altura de miras" y alejada de la confrontación permanente entre los partidos.

Romero, no obstante, duda de la propuesta lanzada por Cavada tomando como base los "antecedentes" y partiendo incluso de lo que llama "hitos de nulo consenso y participación ciudadana" que se han dado en el primer año de mandato, donde incluye la subida de un 6% del IBI o la prórroga del contrato del agua, que implicará también un incremento de un 14% en cuatro años. En el propio comité de seguimiento y valoración de la crisis "tampoco se ha contado con los grupos políticos de la oposición cuando podrían habernos habernos incluido en aras de la transparencia, la participación y el consenso". "Otros ayuntamientos -afirma- han tomado esta decisión aunque aquí Cavada se ha negado y por no incluir no incluyó ni siquiera a Ciudadanos, su socio de gobierno".

Recrimina también AxSí al equipo de gobierno que en todo este tiempo no se hayan celebrado plenos ordinarios ni extraordinario "en el que se rindiese cuenta de lo actuado a diferencia de muchos otros municipios".

"El pleno es el máximo órgano de control al gobierno municipal y no sólo se niega a convocarlo sino que recuperó las competencias que tenia delegadas en la junta de gobierno local. Nos ha convocado a dos juntas de portavoces el 3 y el 17 de abril de escasa duración en la que se limitó a contarnos lo que ya había anunciado en medios de comunicación. Hubo otra junta de portavoces el 22 de abril que consistió exclusivamente en la culminación de la deficiente gestión que hizo de la suspensión de la Feria del Carmen. Ni siquiera la suspensión de la Feria quiso abordarla desde el consenso con los grupos políticos", lamenta.

Por otro lado, desde AxSí se ha denunciado una campaña "de utilización partidista de las instituciones por parte del PSOE sin precedentes". "En plena pandemia, en plena tragedia humana, utilizando fondos públicos de todos los vecinos de San Fernando se han presentado como salvadores de la crisis", señala al referirse a la polémica campaña en torno al reparto de mascarillas.

Romero se refiere a la campaña en la que el PSOE afirma literalmente que "los socialistas han repartido desde la Diputación de Cádiz en San Fernando 15.000 mascarillas", una iniciativa "inclasificable por su bajeza" puesta en marcha por "los que luego reclaman unidad, lealtad y consenso".

"En definitiva, todos estos ejemplos restan credibilidad y sinceridad a la propuesta de Cavada. De hecho, hasta de la propia propuesta nos hemos enterado por los medios de comunicación. Una llamada telefónica hubiera bastado, llamada por cierto que no se ha producido desde el inicio del estado de alarma en relación con ningún tema", lamenta Romero que afirma que estudiara el planteamiento que la alcaldesa ponga ahora sobre la mesa "por la lealtad que le debemos por encima de todo a la ciudadanía isleña".