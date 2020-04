Coronavirus en San Fernando: AxSí dice que hay que bajar los impuestos a todos los isleños y modificar los presupuestos

El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, ha propuesto al gobierno municipal diversas medidas para prevenir y minimizar los efectos económicos que la pandemia del Covid-19 y el posterior confinamiento "va a tener sobre las familias de San Fernando". A este respecto, Romero recuerda que el Ayuntamiento tiene en su mano dos grandes instrumentos para transformar la realidad de sus ciudadanos: las ordenanzas fiscales y los presupuestos municipales.

En primer lugar, el portavoz andalucista advierte sobre "la urgente necesidad de que, desde el 15 de marzo, se modifiquen las Ordenanzas Fiscales y se bajen los impuestos y tasas a todos los isleños".

"Esta modificación es urgente, porque esta crisis va a afectar a todos, no sólo a las empresas o a los autónomos que han tenido que cerrar su negocio. Y nos va a afectar especialmente después de la excesiva subida del IBI, en un 6%, que aprobó el bipartito de Cavada y sin olvidar la subida del recibo del agua, aprobada el pasado 31 de julio, y que se verá incrementado hasta un 14% durante este mandato. Son tasas e impuestos que no tardarán en reclamarnos y cuya subida afecta, ahora más que nunca, a unos hogares isleños que afrontan una época de incertidumbre y en la que muchos no podrán llegar a fin de mes", detalla Romero.

En segundo lugar, el concejal de AxSí, insiste en la necesidad de que, desde la misma fecha, se realicen las oportunas modificaciones de crédito para que los presupuestos municipales vigentes, cercanos a los 80 millones de euros, "se vuelquen con las familias necesitadas, las entidades de ayuda social, los desempleados y con las pymes y los autónomos isleños". Todo ello, indica el portavoz, sin perjuicio de la necesidad de transformar en el futuro trámite de alegaciones los presupuestos aprobados inicialmente para 2020.

En este sentido, AxSí ha realizado varias propuestas para que se pueda destinar el dinero que debería haber costeado eventos y fiestas locales a ayudas sociales. "Ya propusimos que se destinasen los gastos que el Ayuntamiento se va a ahorrar por la suspensión de las Ferias de la Casería y del Carmen a ayudas sociales de apoyo a familias vulnerables y autónomos y pymes. Y, de igual forma, sugerimos que se estudien otros créditos de eventos o acciones que se han suspendido o se van a suspender vinculados a fiestas, cultura, deportes y de la promoción de la ciudad en general y de la propia Alcaldía para su modificación y destino a ayudas sociales", adelanta Romero.

"La realidad es la que es. Y en esa realidad el gobierno municipal afirma que aún sigue estudiando las ayudas a nuestro tejido productivo local. Y mientras el bipartito de PSOE y Ciudadanos sigue estudiando, nuestros hosteleros, tal y como apunta Asihtur, consideran insuficientes las ayudas planteadas por el gobierno municipal. Y mientras ellos siguen estudiando, cada vez hay más familias que sobreviven gracias a la solidaridad de la sociedad civil isleña, a través de entidades o incluso isleños que particularmente reparten alimentos y otros productos de primera necesidad. Y mientras ellos siguen estudiando, hay familias de desempleados que no reciben ayudas para llegar a final de mes dignamente. Y mientras ellos siguen estudiando, hay hosteleros y autónomos que han quedado en exclusión social y están pidiendo para comer. Ésta es la triste realidad de San Fernando y por eso es el momento de actuar, de actuar inmediatamente por el bienestar de todos", subraya Romero.

