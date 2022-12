Concierto de Navidad y culto de clausura del 150 aniversario de la iglesia protestante El Buen Pastor en San Fernando

La conmemoración del 150 aniversario de la presencia protestante en San Fernando que desde el pasado mes de septiembre lleva a cabo la Iglesia Evangélica Española El Buen Pastor (calle Pérez Galdós, 43) contó en la tarde del pasado sábado con un magnífico concierto de Navidad, que estuvo a cargo del coro de cámara Nova Música, dirigido por Eduardo Gallardo de Gomar.

Desde la congregación se ha destacado la trayectoria de esta agrupación, que ha actuado en distintas capitales de España y países europeos con motivo de distintas celebraciones con gran éxito de crítica y público y con el que se ha querido celebrar la llegada de la Navidad en este año tan especial del aniversario.

En el concierto, el coro Nova Música interpretó la siguientes piezas: El Rey Wenceslao (tradicional inglés), No la debemos dormir (Dadme Albricias), Coventry Carol (tradicional inglés), In the bleak Mid-Winter (Gustav Holst), God Rest You Merry Gentlemen (D. Willcocks), A un niño llorando al yelo (Francisco Guerrero), Es iste in ros entsprungen (Michael Praetorius), Quem pastores laudavere (Anónimo. Alemania s. XIV), Who comes this night (Dave Crusin), Gaudete! (Anónimo, piae cantiones, s. XVI), Serenísima una noche (fray Gerónimo González), Gloucestershire wassail (tradicional galés, E. L. Stauff).

Los actos continuaron en la mañana del domingo con la celebración del culto de clausura de los diferentes eventos realizados durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por la celebración del 150 aniversario de la Iglesia Evangélica Española El Buen Pastor de San Fernando.

El acto estuvo oficiado por el pastor de la misma, José E. Burguillo Martín y la predicación fue a cargo del decano de la Facultad de Teología SEUT, Israel Flores Olmo, también secretario de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española.

Desde el Consejo de la Iglesia de El Buen Pastor de San Fernando se ha trasladado también su agradecimiento tanto a participantes como asistentes a los distintos actos organizados en este 150 aniversario.