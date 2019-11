Concentración esta tarde en San Fernando contra el desahucio de Verónica Luna

Podemos ha convocado esta tarde, a las 18.00 horas, una concentración en apoyo a Verónica Luna, que será desahuciada de la vivienda que habita el 27 de diciembre. La cita será en la puerta del centro de congresos.

Este encuentro reivindicativo se produce tras haber conseguido Luna un mes de plazo para abandonar la vivienda, tras aplazarse la orden de lanzamiento que estaba fijada para hoy. Esta mujer, divorciada y madre de tres hijos, ocupa desde hace unos tres años la casa que en su momento era de La Caixa y que desde hace unos meses fue adquirida por otra empresa.

Hace unos días Verónica aseguraba que había negociado en su momento un alquiler social, y que seguía a la espera cuando recibió la carta que le informaba del cambio de propiedad. "No me niego a pagar, lo que no puede es pagar 500 euros", explicaba.

La concentración de esta tarde pretende mostrar el rechazo del desahucio de Verónica Luna y su familia de la vivienda, además de reclamar un alquiler social para esta mujer, con ingresos intermitentes.