Ciudadanos vuelve a insistir en el plan de movilidad para la ciudad

El grupo municipal Ciudadanos vuelve a incidir en la necesidad de un plan de movilidad para San Fernando después de tres años, lamentan, en que no se ha hecho nada por parte municipal. El concejal Francis Posada recuerda que sus peticiones incluyen un plan integral de tráfico con la ordenanza de la calle Real y la actualización de la ordenanza general de tráfico. "No entendemos cómo a estas alturas de mandato el equipo de gobierno no ha puesto solución a uno de los mayores problemas que presenta nuestra ciudad", cuestiona.

Ciudadanos insiste en la importancia que tienen unas buenas comunicaciones para favorecer el turismo, la movilidad y, por tanto, la actividad económica en la ciudad. "No podemos pretender que nadie invierta en una ciudad si no la hacemos atractiva y accesible", advierte