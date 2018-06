Cavada encara el reto de 2019 pendiente de los meses decisivos del mandato

Tres años -exactamente 1.095 días- ha cumplido esta semana la socialista Patricia Cavada al frente del gobierno municipal que comparte con los andalucistas de Fran Romero. El aniversario ha estado inevitablemente marcado por los resultados de la encuesta electoral que ha realizado la cadena 8TV, que se dieron a conocer en la noche del pasado martes y que anotan una clara victoria de la actual alcaldesa en las urnas, a la que da hasta nueve concejales y más de 10 puntos de ventaja con respecto a su rival, el PP de José Loaiza.

Es la única encuesta que por el momento se ha hecho pública. Existen otros sondeos realizados con vistas a las municipales de 2019 pero no han llegado a trascender y se han quedado en el ámbito interno de las principales fuerzas políticas. Fuentes del PSOE aseguran que, en términos generales, los resultados coinciden con sus pronósticos. Pero nadie se fía. Las buenas encuestas se aplauden, claro está. Eso es de manual. Vienen bien y suponen un respiro. Pero la volátil situación de la política invita a no dar absolutamente nada por hecho. Y la carrera no ha hecho nada más que empezar. Por delante queda un año entero hasta que los ciudadanos se vuelvan a dar cita en las urnas para elegir a su corporación municipal y el panorama puede cambiar.

La encuesta -que otorga al PP entre 5 y 6 concejales, 5 a Podemos, 3 a Andalucía por Sí y otros tantos a Ciudadanos- insiste además en una corporación de nuevo muy repartida, lo que tiende a renovar la política de pactos de gobierno de los últimos mandatos. Ahí, los tres ediles que se anotan a Andalucía por Sí con Fran Romero a la cabeza -es ya evidente la confluencia del viejo y del nuevo andalucismo bajo su rostro más reconocible, que además es el político de La Isla más valorado en este sondeo- volverían a tener un papel clave.

Pero estos tres años de gobierno de Patricia Cavada que se han cumplido esta semana han coincidido también con otras dos cuestiones de especial relevancia. La primera de ellas ha sido la presentación ante el Consejo Económico y Social -órgano de participación que aglutina a empresarios, comerciantes, hosteleros, sindicatos y colectivos sociales- del plan director de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), que viene a articularse como el punto de partida a partir del que abordar las distintas inversiones planteadas para afrontar la regeneración de la franja este de la ciudad, desde La Magdalena hasta La Almadraba. Un total de 12,5 millones procedentes en su mayor parte de fondos europeos destinados a transformar la relación del Parque Natural con la ciudad.

Es uno de los mejores ejemplos que resume la gestión del gobierno durante estos tres años. Hay sobre la mesa muchos proyectos destinados a cambiar la ciudad, incluso con su financiación resuelta. Pero para que se conviertan en una realidad, para que pasen del papel a la obra, queda todavía tiempo y no pocos trámites. Saber si el electorado tiene la suficiente paciencia y da un voto de confianza al gobierno municipal será, de hecho, una de las claves de 2019.

Esta semana se ha mostrado una recreación gráfica de cómo será el futuro parque metropolitano que se quiere construir en La Magdalena, ante lo que muchos ciudadanos han reaccionado con incredulidad. El recurso de las infografías no causa ya el mismo efecto político que antes. Y lo cierto es que la EDUSI tardará todavía en tomar forma. El trabajo de base que se ha llevado a cabo en este año y medio era absolutamene necesario e indispensable para afrontar la estrategia con éxito, pero eso es lo menos vistoso de cara a la ciudadanía. Y, a estas alturas, será difícil llegar a las elecciones de 2019 con las grandes obras del parque de La Magdalena, de parque del Este, del nuevo paseo marítimo o del auditorio comenzadas. La intervención planteada en trasera de La Almadraba es el proyecto más avanzado. La primera fase está ya en la oficina de contratación, con lo que sí podría convertirse en el estreno EDUSI de La Isla.

El otro tema que marca este tercer aniversario del gobierno de Cavada y también el inicio de la cuenta atras para las elecciones de 2019 son los presupuestos de 2018, que el equipo de gobierno llevará a pleno la próxima semana a pesar de no tener cerrado ningún acuerdo con alguno de los grupos de la oposición, a los que intenta dejar en una difícil posición si votan en contra de destacadas inversiones que hasta el Consejo de Participación Ciudadana ha avalado. Solo una abstención de última hora de alguno de los grupos de la oposición permitirá al ejecutivo sacar adelante este proyecto de presupuestos.

Lo que pase en el pleno extraordinario incidirá en la recta final del mandato, pero también es cierto que, a pesar de estar en minoría, el gobierno que comparten socialistas y andalucistas ha conseguido sacar adelante sin demasiados problemas cuestiones como los grandes contratos de parques y jardines o el de limpieza viaria y recogida de residuos, además de los presupuestos de 2016, que son en definitiva los que más van a contar en estos cuatro años. En la recta final jugarán además un papel fundamental los proyectos en marcha: la remodelación del Mercado Central y de las calles de su entorno, la rehabilitación del Ayuntamiento, la ampliación del centro cívico de La Ardila, los accesos a la playa o el esperado comienzo de las obras de la escuela de adultos serán claves. Y también, por supuesto, Camarón y su museo.