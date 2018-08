Camposoto disfruta de su noche 'Moonlight'

Fue casi un ensayo de lo que espera la próxima semana en la playa de Camposoto, el See you sun, que vivirá su segunda edición, pero la primera noche del Moonlight se vivió intensamente el viernes por la noche en los chiringuitos, que se prepararon para hacer disfrutar a quienes acudieron a la cita. Aquellos que no asistieron tendrán por tanto una nueva oportunidad de vivir la fiesta en la costa isleña en unos días.

Música y baile se mezclaron el viernes en la playa de Camposoto para diversión de quienes no quisieron perderse una iniciativa organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración del centro de visitantes del Parque Natural y la implicación plena de los chiringuitos. Juan, del chiringuito Manito, reconoce que hubo más gente de lo habitual, tanto en un día normal como el fin de semana. Espera que los ciudadanos se animan mucho más para la próxima fiesta. El viernes en su caso en su establecimiento los asistentes vieron la actuación de David Manito con su tributo a Alejandro Sanz que fue todo un éxito. Dj Bragueta que fue después hizo que todos los presentes movieran el esqueleto.

En otros chiringuitos hubo animación infantil y música en directo; también una clase de yoga para quienes quisieran sumarse. Desde el centro de visitantes se organizó una ruta a la Punta del Boquerón y un taller de portavelas con sal, con material reciclable. La idea con todas estas iniciativas era dar vida a la noche de la playa de Camposoto y muchos isleños se sumaron y disfrutaron.