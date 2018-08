El CSIF lamenta el estado actual de "absoluta precaridad" del parque móvil de la Policía Local

El parque móvil policial roza la precariedad absoluta. Es la denuncia que hace el sindicato CSIF que ha realizado un estudio de seguridad y salud en las dependencias de la Policía Local de San Fernando. Según el análisis sindical, el cuerpo cuenta con dos patrulleros con más de siete años de prestación de servicios y 300.000 kilómetros, una furgoneta de atestado con más de 15 años de servicios y 140.000 kilómetros, una pickup de más de 13 años y 14.000 kilómetros y cuatro motos de las que solo una está operativa con una media de 35.000 kilómetros.

"Pese a todo, nos encontramos con que en julio finalizaba el contrato de renting de tres patrulleros y, lejos de mantenerlos o cambiarlos por otros, se ha dejado vencer y por lo tanto la situación del parque móvil se ha visto aún más mermada", critican.

A eso se suma, apunta CSIF, que en los meses de julio y agosto aumenta un 20% los eventos, una cuestión "cíclica en el tiempo y no imprevista; y que en septiembre comienza el curso escolar, algo también programado. Pero el servicio, cuestiona, se seguirá prestando con dos patrulleros. "No habrá vehículos para casos urgentes", apuntan, a pesar de que no existe causa técnica que impida el uso de los mismos. "Sin que medie en modo alguno dejación de funciones por la Jefatura de Policía Local, que en tiempo y forma ha ido informando de los extremos concurrentes para evitar llegar a los extremos actuales de precariedad y falta de medios básicos para la normal prestación del servicio policial de calidad".

El CSIF de San Fernando no alcanza a entender "cómo tras hacer alardes públicos de la existencia de mas de siete millones de euros de superávit no se realizan las acciones mínimas para que el cumplimiento de los servicios policiales puedan ser garantistas".