El CSIF reclama la entrega a los agentes de Policía Local de los chalecos antibalas

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando acusa al gobierno local de "absoluta dejadez" por no garantizar la integridad de los agentes de Policía Local en el desempeño de sus funciones. Las quejas vienen por no haber sido dotado el personal con los chalecos antibalas y antipinchazos que requiere el cuerpo. Por eso exigen su entrega "de forma inmediata y urgente". No es la primera vez que el sindicato reclama recursos y equipamientos para la Policía Local y de hecho se queja de que el equipo de gobierno "deja desamparado el colectivo desde hace años de forma sistemática, al no escuchar las reivindicaciones de los agentes".

Los representantes del CSIF en el Consistorio isleño recuerdan que hace unas semanas, a raíz de un estudio llevado a cabo por el sindicato, ya denunció públicamente "la precariedad que sufre el parque móvil de la Policía Local". Ahora, critica, se ve obligado a reclamar el equipamiento "necesario para proteger a los servidores públicos que se encargan de velar por la seguridad de la ciudadanía". A su juicio, resulta "tercermundista" que, cuando la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local exige la dotación de armas largas a los policías locales tras los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils, "aquí se tenga que luchar para conseguir la dotación de chalecos antibalas es equipo de protección necesario".

"La seguridad de los trabajadores municipales en general y de la Policía Local en particular está seriamente en entredicho, y desde esta sección sindical no podemos ni estamos dispuestos a consentir que sigan sin dotar los medios necesarios para garantizar en términos absolutos la seguridad y salud laboral de los trabajadores", insisten.