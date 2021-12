Balance del PP de San Fernando de 2021: "El peor gobierno para la ciudad cuando más necesita buena gestión"

"Tenemos el peor gobierno posible en el momento en que San Fernando necesita de buena gestión y sensibilidad social". El presidente local del Partido Popular (PP), José Loaiza, resume con esta afirmación la gestión del gobierno municipal en un 2021 que ha seguido marcado por la pandemia del covid-19.

El líder popular ha mostrado "el afecto del PP a las familias y amigos de las 110 personas fallecidas a consecuencia del covid-19" y ha recordado a quienes han visto truncadas sus expectativas vitales o laborales por la pandemia "y no han encontrado el apoyo necesario en el Ayuntamiento", en concreto en el gobierno municipal. "Es el gobierno que cuenta con más recursos económicos de toda la historia reciente de nuestra ciudad y el que se está demostrando como más incapacitado para hacer frente a las demandas reales de la ciudad y los isleños", advierte Loaiza, que critica que 2021 haya sido un año "sin ayudas al comercio y a la hostelería", tampoco para las personas más necesitadas. "Es responsable Patricia Cavada, que tiene que dar la orden. Que le sobre dinero en esta situación es una muestra de incompetencia", ha insistido. En las cuentas municipal consta un último saldo conocido de más de 32,5 millones de euros.

El dirigente del PP ha hecho balance de las inversiones en 2021 para hacer hincapié en que a fecha de noviembre quedaba sin ejecutar 15 millones presupuestados, esto es un 42% del gasto corriente. Mientras, lamenta, "no ha ampliado los plazos de pago de las tasas, de IBI…. para ayudar a los ciudadanos y evitar impagos y recargos de demora" o se ha cobrado la tasa consorcial, aún cuando se prometió que no repercutiría en los ciudadanos. Tampoco se ha atendido las demandas vecinales de arreglos de calles como Faustino Ruiz, Almirante Cervera, la plaza de Las Sirenas, Lope de Vega o León Herrero, frente a la apuesta por grandes proyectos como la remodelación de la Plaza del Rey, que la formación reitera "no presenta deficiencias en su urbanizado, por lo es innecesario ejecutarlo".

Loaiza expone otros asuntos de Desarrollo Urbano en sus críticas de "desencuentro, despilfarro y desgana" al gobierno municipal. Así señala a la alcaldesa como responsable de la pérdida de las casetas de La Casería porque inició el procedimiento para la transformación de esta zona del litoral. "Lo movió en el Ministerio y después hizo su película para decir que no era la responsable, porque muchos isleños no querían que se tirara. Con la complicidad del Ministerio, de la alcaldesa, San Fernando se queda sin La Casería", apunta. Además, cuestionan la falta de accesibilidad en la ciudad, incluso con obras que se ejecutan y no mejoran la situación.

Los populares también señalan a los deficientes servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos a pesar de la situación económica holgada del Ayuntamiento. Hace mención así a los problemas de limpieza que sufren muchas zonas de la ciudad -a pesar de contar con pliego nuevo y un presupuesto anual de 8,5 millones, "San Fernando sigue estando sucia"-; los problemas de Parques y Jardines; las quejas de las auxiliares de ayuda a domicilio que "han pasado un auténtico calvario con la adjudicataria mientras los responsables municipales miraban para otro lado" y el colapso de la oficina de Atención a la Ciudadanía por la falta de personal municipal, algo extensible a toda la administración local.

El presidente local del PP abunda en la forma de actual del gobierno municipal que no tiene el intento de solucionar la situación económica y social de las familias isleñas como principal motivación, asume. En este sentido, Loaiza se refiere a los 11.211 parados que registró San Fernando en noviembre, y la ausencia de planes de empleo municipales reales. "Resulta increíble como el PSOE lleva desde 2015 repitiendo, año tras año, la supuesta puesta en marcha de planes municipales de empleo. 2021 tampoco fue menos, y desde enero, hemos estado oyendo hablar un Plan de Empleo Municipal que, incluso, tenía dotación presupuestaria, en concreto, contaba con una partida de 420.000 euros para la contratación de isleños sin trabajo", ironiza. Además, cuestiona lo que considera "solidaridad selectiva" de Cavada que este año no ha entregado a ni a Cáritas ni a Cruz Roja la subvención anual recogida en los presupuestos. "Eso sí: Patricia Cavada no duda en gastar 42.243 euros en decorar para la Navidad el Ayuntamiento, gastarse 30.000 euros en alfombras o 1.000 euros en su silla de despacho", matiza.

La cultura, con el cierre de la Casa de la Cultura, la falta de programación en el Teatro de Las Cortes, la ausencia de actividades culturales donde participe la sociedad isleña, "más allá de los conciertos"; sin un Museo Municipal real ha sido "arruinada en la ciudad cuando un distintito de San Fernando", comenta Loaiza. En el ámbito de educación el líder del PP recuerda que el conservatorio elemental de música continúa sin sede propia, al igual que la Escuela Oficial de Idiomas "a pesar del compromiso firmado". Y en cuanto a Participación Ciudadano, habla de "foto negra", porque "no hay". Ni presupuestos participativos, ni convocatorias del Consejo, "solo 4 en seis años"; ni comisiones, que "se quedan sobre el papel, al no convocarse", con nuevas mesas de turismo, empleo o solidaridad, donde no está la oposición y son "sectarias y partidistas". "El objetivo es no tener que dar explicaciones, no recibir aportaciones de otros que no van a hacer", asume Loaiza.