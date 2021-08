El Bahía Sound en San Fernando se da un homenaje rockero con Los Zigarros

Los conciertos del verano isleño cambiaron radicalmente de tercio en la noche del sábado, que tocar un rock and roll en la plaza del pueblo -o en su defecto en el escenario al aire libre levantado junto a Bahía Sur- es algo que oxigena, purifica y siempre viene bien al cuerpo.

El de Los Zigarros, que es la banda a la que el Bahía Sound echó mano en este cierre de agosto, es un rock de esos que bebe de los mejores clásicos y que enorgullecería al mismísimo Chuck Berry, de los que cumple con todos los cánones de ese género que -ya quisieran algunos- nunca muere. Sí, hablamos de ese rock que suena a resistencia en tiempos de electropop, el de las chupas de cuero negra, el de la indispensable grestch y el de esas letras que, No obstante lo cual, cantan a las causas perdidas que son los rebeldes sin causa (aunque sean solo de espíritu). El que recuerda también que a veces aquella vieja letra de Johnny B. Goode se hace realidad. Ahí estaban los que fueran teloneros de los Stones para contarlo en San Fernando.

De hecho, que la banda valenciana cerrara con My Generation de los Who, así a modo de tributo-himno entonando why don't you all fade away fue un detallazo que difícilmente podía pasar inadvertido a los fieles que se dieron cita en este concierto en el que The Electric Alley ejerció también de telonero.

Potentes, enérgicos, frenéticos e intensos, Los Zigarros literalmente se comieron el escenario durante hora y media de actuación en la que los temas se sucedieron uno tras otro sin dar tregua al público y sin que apenas mediaran unas breves intervenciones, que aquí se venía a tocar.

Con las manos rotas y Como un puñal fueron la aplaudida carta de presentación con la que los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo, Adrián Ribes y Nacho Tamarit se mostraron al público en un directo fiero e impecable que dejó el pabellón rockero bien alto y demostró que la banda se ha ganado a pulso su buena fama en los escenarios.

No soporto esta resaca-Voy a bailar encima de ti, Hablar, hablar, hablar o A todo que sí brindaron así algunos de los mejores momentos de una noche en la que sonaron temas de todos sus álbumes para satisfacción de un público entregado que disfrutó del mejor rock y que, cómo no, no dejó de corear los estribillos. Dentro de la ley y Qué demonios hago yo aquí sirvieron a Los Zigarros para rematar esta faena con la que el Bahía Sound, el ciclo de conciertos de verano que organiza el Ayuntamiento de San Fernando, se dio un merecido homenaje rockero por derecho.