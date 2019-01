El Ayuntamiento reclamará a la empresa de los ‘paraguas luminosos’

El gobierno municipal reconoce que el pasacalles de los paraguas luminosos que acompañó a la cabalgata de Reyes en la tarde del pasado 5 de enero distó mucho de cumplir con las expectativas del contrato de 7.247,90 euros tramitado por la concejalía de Fiestas, como el PP denunciaba días atrás al hacerse eco de los términos del decreto de adjudicación.

De hecho, el Ayuntamiento presentará una reclamación a la empresa por incumplimiento de contrato, un proceso administrativo –explica el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez– que se coordina a través de la mesa de contratación. "Aunque no es frecuente, es algo que ocurre de vez en cuando en la administración: el servicio que se ha contratado no se presta o no se acomete en su totalidad. Y hay un procedimiento administrativo para reclamar a la adjudicataria", explica el edil socialista.

El equipo de gobierno considera también que no se cumplió con el contrato de 7.000 euros

Dicho expediente que ahora se abrirá puede iniciarse bien cuando la empresa presente la factura o bien directamente a solicitud del servicio que promueve el contrato, que en este caso es la concejalía de Fiestas. El trámite se coordina desde la mesa de contratación y requiere lógicamente de informes jurídicos y de los técnicos del área que justifiquen la reclamación emprendida por el Ayuntamiento. En el proceso se da también audiencia a la empresa. "Lo normal suele ser aplicar una quita al importe del contrato por los servicios que no se han prestado", explica Conrado Rodríguez. Es lo que ahora se dispone a hacer el equipo de gobierno, que asegura que ya tenía pensado reclamar antes de que el PP denunciara públicamente las carencias de este pasacalles de los paraguas luminosos.

El contrato, cabe recordar, incluía una coreografía especialmente diseñada para la cabalgata que se sirviera de los juegos de luces de los citados paraguas –hasta 20– para impresionar al público. Del mismo modo, se señalaba entre las obligaciones de la empresa adjudicataria "abonar los seguros sociales en régimen de artistas de los actuantes y suscribir las pólizas de seguros obligatorios o voluntarios de responsabilidad civil, daños, suspensión y cancelación".

Sin embargo, lo que los espectadores de la cabalgata vieron fue algo totalmente diferente ya que el pasacalles se limitó a un grupo de jóvenes voluntarios –scouts en su mayoría– que portaron dichos paraguas durante el recorrido. Ni bailarines ni coreografía ni nada más. De ahí que el PP exigiera explicaciones al equipo de gobierno hace apenas unos días dado el importe –más de 7.000 euros– del contrato.