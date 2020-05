El Ayuntamiento de San Fernando prorroga el mandato de las salineras hasta la Feria del próximo año

El Ayuntamiento de San Fernando ha considerado apropiado prorrogar por un año la designación y representación de las Salineras y Colombinas del año 2019, de tal manera que su mandato seguirá vigente durante todo el año 2020 y hasta el mes de julio de 2021, cuando se pueda celebrar una nueva edición de la Feria del Carmen y la Sal.

Así lo ha acordado el Consistorio con la actual Salinera Mayor y corte de damas, dado que la nueva proclamación debería producirse en esta próxima feria en el día del Alumbrado, que lamentablemente se ha suspendido por las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus.

Al no darse esta posibilidad y no poder celebrarse con normalidad este nombramiento, unido al hecho de que desde que se decretó el estado de alarma las Salineras actuales proclamadas en 2019 no han podido disfrutar de estos últimos meses de su mandato y tampoco tendrían la oportunidad de cerrarlo, se ha tomado esta decisión, aclara el Consistorio.